«Манчестер Сити» объявил о выходе из Суперлиги

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о выходе из состава участников Суперлиги.
Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально ввёл в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы европейской Суперлиги.
Я посмотрю на твой любимый клуб, когда он допрыгается в конце концов и со слезами попросится обратно, из санкций вылезать не будет, а потом просто на дно пойдет по классическому сценарию))) На МС надавили болельщики и руководство вкупе с этим фактором, осознавая до чего может докатиться ситуация, приняло разумное решение.
Я посмотрю на твой любимый клуб, когда он допрыгается в конце концов и со слезами попросится обратно, из санкций вылезать не будет, а потом просто на дно пойдет по классическому сценарию))) На МС надавили болельщики и руководство вкупе с этим фактором, осознавая до чего может докатиться ситуация, приняло разумное решение.
Нафига Сити вообще в это влез? Деньги шейхам не нужны, играли себе в 1/2 ЛЧ, топ клуб АПЛ... Ради спасения проблемных Реала/Барселоны/Ювентуса?? Ситуация показала разницу между болельщиками английских клубов из самой Англии (которым родная лига "ближе сердцу") и болельщиками из наших стран - не малая часть которых поддерживала утопию...
Нафига Сити вообще в это влез? Деньги шейхам не нужны, играли себе в 1/2 ЛЧ, топ клуб АПЛ... Ради спасения проблемных Реала/Барселоны/Ювентуса?? Ситуация показала разницу между болельщиками английских клубов из самой Англии (которым родная лига "ближе сердцу") и болельщиками из наших стран - не малая часть которых поддерживала утопию...