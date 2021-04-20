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«Манчестер Сити» объявил о выходе из Суперлиги

20 апреля 2021, 23:51

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о выходе из состава участников Суперлиги.

Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально ввёл в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы европейской Суперлиги.

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Все комментарии
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ Igo0rek (раскрыть)
21 апреля в 15:50
Про Аршавина соглашусь, а написанное мною выше это все таки не попытка поделиться проблемой, а выражение мнения, которое каждый волен игнорировать либо вступать в полемику. Это и есть форум(комментарии)
Igo0rek
Igo0rek ответ Сергей Суханов (раскрыть)
21 апреля в 09:45, ред.
Ну ты же понимаешь, что система ценностей в твоей голове, это только твоя проблема? Как говорил Аршавин: «Ваши ожидания, это ваши проблемы». И как бы цинично это не звучало, но ведь он прав.
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ Igo0rek (раскрыть)
21 апреля в 08:55
Уважение исходит от поступков а не от бессонницы и не от сарказма. Ну эт у меня, за остальных не буду
Igo0rek
Igo0rek ответ Сергей Суханов (раскрыть)
21 апреля в 06:48
    Сергей Суханов
    Сергей Суханов
    21 апреля в 02:12
    Чуть поджало и сразу заднюю врубать. Люди такие не вызывают уважение а к Мс не было и теперь уж точно не будет
    allemz
    allemz
    21 апреля в 00:28
      abramjan
      abramjan
      21 апреля в 00:22
        allemz
        allemz ответ shlifen (раскрыть)
        21 апреля в 00:18, ред.
        Эта конторка всегда делала МС козлом отпущения при нарушениях, когда подобными же темными делишками занимались многие клубы. ПСЖ и Бавария не дадут соврать))
        shlifen
        shlifen ответ allemz (раскрыть)
        21 апреля в 00:16, ред.
        Интересная у вас логика "погоняли лысого Чеферина", но надеетесь на честное судейство от УЕФА?? Справедливо было бы теперь не возмущаться и надеяться что хотя бы новых санкций не будет...
        Нафига Сити вообще в это влез? Деньги шейхам не нужны, играли себе в 1/2 ЛЧ, топ клуб АПЛ... Ради спасения проблемных Реала/Барселоны/Ювентуса?? Ситуация показала разницу между болельщиками английских клубов из самой Англии (которым родная лига "ближе сердцу") и болельщиками из наших стран - не малая часть которых поддерживала утопию...
        Ironigor
        Ironigor
        21 апреля в 00:09
        Ну шоо два дня фантазий закончились ?!!
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ allemz (раскрыть)
        21 апреля в 00:05
        Ага, теперь очередь болел погонять клуб ахах)
        SoberBober
        SoberBober
        20 апреля в 23:59
        Интересно, как после этого на эти 12 клубов будут реагировать болельщики других команд, которых чуть не прокидали. Пример с болельщиками Челси может повториться, но только болельщики будут не свои, а от других клубов и не сильно мирно настроены, как, например, "фаны" Ливерпуля, что разбили стекло автобусу Реала. Где гарантии, что после такого с зачинщиками теперь не будут так поступать на постоянной основе, особенно а Англии. Чтоб эта их идея не вылезла боком
        allemz
        allemz
        20 апреля в 23:57
        Первый клуб официально объявивший об этом. Неплохо хоть за компанию присоединились к этой афере и погоняли лысого Чеферина, не побоялись как некоторые. Один трус и подхалим ожидает в полуфинале ЛЧ, надеюсь, судейку не зарядят в качестве возмездия и МС на классе растопчет их.
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