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Компания FSG готова продать «Ливерпуль»

20 апреля 2021, 22:28

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут быть проданы новым владельцам.

Как сообщается, компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая наибольшей долей акций «красных», готова продать клуб. Владельцы обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг Суперлиги.

Напомним, что вопрос о продолжении существования нового турнира должен быть решён сегодня вечером.

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Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 00:19
Любая, даже очень дорогая , игрушка рано или поздно надоедает.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 23:00
МЮ и Ливерпуль уходят с молотка ?!!
David Young
David Young ответ баск (раскрыть)
20 апреля в 22:46
Победа за УЕФА.
Futurista
Futurista
20 апреля в 22:42, ред.
В любом случае Перес показал всем "кузькину мать")...
баск
баск
20 апреля в 22:42
Как шустренько побежали грызуны со своего Титаника, даже штанишки менять не стали..

Жидковаты оказались парни, кто ж так войны-то ведёт?))
Типа- волыну достали, и тут же- "ой, простите, это я сигу хотел..")))

Вудворт, Аньелли, Глейзеры, теперь эти вот.
А Барса, оказывается, никакую лигу и не создавала, просто мимо случайно проходила.
Кто там следующий? Надеюсь, Перес?

Какой, однако, скоротечный турнир получился в этой супер-лиге, прям молниеносный)
Кто хоть выиграл-то её?)))))
BDA8181
BDA8181 ответ RoArt (раскрыть)
20 апреля в 22:36
    RoArt
    RoArt
    20 апреля в 22:32
    АПЛ посыпалась))
    allemz
    allemz ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    20 апреля в 22:32
    Я тоже об этом сразу подумал! Ведь это шанс для Арсенала!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    20 апреля в 22:31
    Кроенке, не упусти момент. ПРОДАВАЙ!
    allemz
    allemz
    20 апреля в 22:30
    Я кайфую с последствий, это круто, давно такой жести не было в футболе!))
    beefs
    beefs
    20 апреля в 22:29
    вот это крутизна, все рассыпалось...
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