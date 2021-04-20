Компания FSG готова продать «Ливерпуль»

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20 апреля 2021, 22:28

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут быть проданы новым владельцам.

Как сообщается, компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая наибольшей долей акций «красных», готова продать клуб. Владельцы обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг Суперлиги.

Напомним, что вопрос о продолжении существования нового турнира должен быть решён сегодня вечером.