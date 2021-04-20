Компания FSG готова продать «Ливерпуль»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут быть проданы новым владельцам.
Как сообщается, компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая наибольшей долей акций «красных», готова продать клуб. Владельцы обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг Суперлиги.
Напомним, что вопрос о продолжении существования нового турнира должен быть решён сегодня вечером.
Жидковаты оказались парни, кто ж так войны-то ведёт?))
Типа- волыну достали, и тут же- "ой, простите, это я сигу хотел..")))
Вудворт, Аньелли, Глейзеры, теперь эти вот.
А Барса, оказывается, никакую лигу и не создавала, просто мимо случайно проходила.
Кто там следующий? Надеюсь, Перес?
Какой, однако, скоротечный турнир получился в этой супер-лиге, прям молниеносный)
Кто хоть выиграл-то её?)))))
Жидковаты оказались парни, кто ж так войны-то ведёт?))
Типа- волыну достали, и тут же- "ой, простите, это я сигу хотел..")))
Вудворт, Аньелли, Глейзеры, теперь эти вот.
А Барса, оказывается, никакую лигу и не создавала, просто мимо случайно проходила.
Кто там следующий? Надеюсь, Перес?
Какой, однако, скоротечный турнир получился в этой супер-лиге, прям молниеносный)
Кто хоть выиграл-то её?)))))