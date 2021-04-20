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«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» вышли из Суперлиги

20 апреля 2021, 21:55

Английские клубы продолжают выходить из Суперлиги.

Как сообщается, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» приняли решение выйти из состава участников нового турнира.

Напомним, что первыми клубами, которые отказались от участия в Суперлиге, стали «Челси» и «Манчестер Сити».

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gwynb1eidd
gwynb1eidd
20 апреля в 22:58
Это Англия, там фанаты и не такое могут устроит... Просто американские хозяева решили сделать надёжный доходный бизнес, как в США с закрытыми лигами, но не учли менталитет местного населения...
Tostao
Tostao
20 апреля в 22:49
Недолго музыка играла...
realdogge the gunner
realdogge the gunner
20 апреля в 22:16
переобувочная в течение суток, ха-ха
A.S.A
A.S.A
20 апреля в 22:09
Неужели потихоньку побеждает здравый смысл? Либо просто пр слушалимь к своим болельщикам?!
sv_1969
sv_1969 ответ mphuZ (раскрыть)
20 апреля в 22:08
А разве Перец хотел дать прокакаться УЭФА?Он хотел решить свои проблемы!Понятно было что чиновники не дадут разгуляться на своей поляне!А им ещё не предложили откусить от пирога! Да и не всё так безоблачно было в этой затее!
chromage
chromage
20 апреля в 22:05
Чемпион суперлиги определился заранее. Им стал - УЕФА )
mphuZ
mphuZ
20 апреля в 22:00
Какой-то идиотизм.

Либо плохо подготовились, либо нашли слабые места у клубов.

Если и давать прокакаться УЕФА, то до конца. Это пошло бы на пользу европейского футбола.
Futurista
Futurista
20 апреля в 21:58
Однажды, в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел...и обратно зашел...
Alex12357
Alex12357
20 апреля в 21:56
Люди сообразили ,что суперлига Переса-это утопия!
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