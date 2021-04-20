«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» вышли из Суперлиги

Английские клубы продолжают выходить из Суперлиги.
Как сообщается, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» приняли решение выйти из состава участников нового турнира.
Напомним, что первыми клубами, которые отказались от участия в Суперлиге, стали «Челси» и «Манчестер Сити».
Либо плохо подготовились, либо нашли слабые места у клубов.
Если и давать прокакаться УЕФА, то до конца. Это пошло бы на пользу европейского футбола.
Либо плохо подготовились, либо нашли слабые места у клубов.
Если и давать прокакаться УЕФА, то до конца. Это пошло бы на пользу европейского футбола.
Я из лесу вышел...и обратно зашел...
Я из лесу вышел...и обратно зашел...