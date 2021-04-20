«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» вышли из Суперлиги

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20 апреля 2021, 21:55

Английские клубы продолжают выходить из Суперлиги.

Как сообщается, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» приняли решение выйти из состава участников нового турнира.

Напомним, что первыми клубами, которые отказались от участия в Суперлиге, стали «Челси» и «Манчестер Сити».