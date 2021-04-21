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Мбаппе начал поиск жилья в Мадриде

21 апреля 2021, 10:15

По данным источника, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе начал поиск жилья в Мадриде.

Сообщается, что нападающий всерьез рассматривает возможный уход из парижского клуба в ближайшее время.

Футболист поручил своему ближайшему окружению найти подходящую недвижимость в Мадриде. Однако уточняется, что поиск жилья необязательно связан с возможным переходом в «Реал». Есть вероятность, что нападающий просто хочет вложить свои денежные средства в недвижимость.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
21 апреля в 14:18
А за что могут наказать Реал?
schollistar
schollistar ответ Alex12357 (раскрыть)
21 апреля в 13:39
Я не из РФ. А что вы тогда смотрите футбол с Африканцами?
112910415
112910415
21 апреля в 11:48
дачу хочет купить
Alex12357
Alex12357 ответ schollistar (раскрыть)
21 апреля в 11:45
А что вы тогда делаете в России?Африка самая богатая цивилизация в Мире!
schollistar
schollistar ответ Alex12357 (раскрыть)
21 апреля в 11:40
а ты в курсе, что родина человечества - Африка?)
TOR громовержец
TOR громовержец ответ Alex12357 (раскрыть)
21 апреля в 11:30
    Elliada
    Elliada
    21 апреля в 11:19
    У Реала денег нет на его покупку. К тому же Реал могут наказать из-за Переса с его Суперлигой.
    galem72
    galem72
    21 апреля в 11:18
    Видимо, утиная редакция гол.ком выступает в роли риэлторов. ))
    shur
    shur
    21 апреля в 11:13
    ...отличная новость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Alex12357
    Alex12357
    21 апреля в 11:03, ред.
    А в Африке почему не ищешь ?Это же твоя Родина!
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 апреля в 10:51
    давно пора))можно было и раньше))
    sv_1969
    sv_1969
    21 апреля в 10:29
    Как достали эти новости по данным источника....
    Источник - бабки на скамейке или Шнобель.
    Ещё не закончилась сага с Суперлигой, а Киллиан жильё ищет в Мадриде. Прошёл слух что могут Реал с ЕК исключить, а Мбаппе туда собрался.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 апреля в 10:19
    У него денег некуда девать...
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