По данным источника, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе начал поиск жилья в Мадриде.
Сообщается, что нападающий всерьез рассматривает возможный уход из парижского клуба в ближайшее время.
Футболист поручил своему ближайшему окружению найти подходящую недвижимость в Мадриде. Однако уточняется, что поиск жилья необязательно связан с возможным переходом в «Реал». Есть вероятность, что нападающий просто хочет вложить свои денежные средства в недвижимость.
Источник - бабки на скамейке или Шнобель.
Ещё не закончилась сага с Суперлигой, а Киллиан жильё ищет в Мадриде. Прошёл слух что могут Реал с ЕК исключить, а Мбаппе туда собрался.
Источник - бабки на скамейке или Шнобель.
Ещё не закончилась сага с Суперлигой, а Киллиан жильё ищет в Мадриде. Прошёл слух что могут Реал с ЕК исключить, а Мбаппе туда собрался.