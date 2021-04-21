Мбаппе начал поиск жилья в Мадриде

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21 апреля 2021, 10:15

По данным источника, форвард ПСЖ начал поиск жилья в Мадриде.

Сообщается, что нападающий всерьез рассматривает возможный уход из парижского клуба в ближайшее время.

Футболист поручил своему ближайшему окружению найти подходящую недвижимость в Мадриде. Однако уточняется, что поиск жилья необязательно связан с возможным переходом в «Реал». Есть вероятность, что нападающий просто хочет вложить свои денежные средства в недвижимость.