Роналду закрыл лицо и не прыгнул в стенке — «Парма» забила гол

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22 апреля 2021, 01:35

«Ювентус» в матче 32-го тура Серии А дома одержал волевую победу над «Пармой» (3:1).

Единственный гол в составе гостей забил полузащитник .

Форвард туринского клуба , который стоял в стенке, не подпрыгнул при ударе Бругмана со штрафного и закрыл лицо от летящего мяча. В итоге уругваец поразил ворота «Ювентуса», открыв счёт в матче на 25-й минуте.

Did Cristiano Ronaldo duck in the wall for Parma's goal vs Juventus? 😳 pic.twitter.com/u84YLCr58u — Goal (@goal) April 21, 2021

Напомним, в этом сезоне Роналду также отвернулся от мяча, стоя в стенке в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Этот гол стал победным для португальской команды в двухматчевом противостоянии с «Юве».