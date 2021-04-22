Роналду закрыл лицо и не прыгнул в стенке — «Парма» забила гол

«Ювентус» в матче 32-го тура Серии А дома одержал волевую победу над «Пармой» (3:1).
Единственный гол в составе гостей забил полузащитник Гастон Бругман.
Форвард туринского клуба Криштиану Роналду, который стоял в стенке, не подпрыгнул при ударе Бругмана со штрафного и закрыл лицо от летящего мяча. В итоге уругваец поразил ворота «Ювентуса», открыв счёт в матче на 25-й минуте.
Did Cristiano Ronaldo duck in the wall for Parma's goal vs Juventus? 😳 pic.twitter.com/u84YLCr58u— Goal (@goal) April 21, 2021
Напомним, в этом сезоне Роналду также отвернулся от мяча, стоя в стенке в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Этот гол стал победным для португальской команды в двухматчевом противостоянии с «Юве».
Роналду на этом фото больше на ху...го ммашника похож, который выкидывает фронткик и ху...ми блоками прикрывает лицо.
Роналду на этом фото больше на ху...го ммашника похож, который выкидывает фронткик и ху...ми блоками прикрывает лицо.
Данило (№13)....вообще решил рядом ещё одну стенку построить... из себя одного...показывая всем что нужно сохранять при пробитии штрафных...
Куадрадо вообще прилёг и отвернулся.....наверное гол хотел посмотреть...)))
Данило (№13)....вообще решил рядом ещё одну стенку построить... из себя одного...показывая всем что нужно сохранять при пробитии штрафных...
Куадрадо вообще прилёг и отвернулся.....наверное гол хотел посмотреть...)))
Роналду подпрыгнул увернувшись от мяча, реакция - вот негодяй из-за него пропустили гол. Кто же уворачивается от удара стоя в стенке?!
Ювентус - Парма.
Артур в прышке уворачивается от мяча. реакция - вот негодяй.... Роналду, закрывает лицо руками от мяча, из-за него пропустили гол.
Лицимерие как оно есть.
Роналду подпрыгнул увернувшись от мяча, реакция - вот негодяй из-за него пропустили гол. Кто же уворачивается от удара стоя в стенке?!
Ювентус - Парма.
Артур в прышке уворачивается от мяча. реакция - вот негодяй.... Роналду, закрывает лицо руками от мяча, из-за него пропустили гол.
Лицимерие как оно есть.