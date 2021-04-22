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Роналду закрыл лицо и не прыгнул в стенке — «Парма» забила гол

22 апреля 2021, 01:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

«Ювентус» в матче 32-го тура Серии А дома одержал волевую победу над «Пармой» (3:1).

Единственный гол в составе гостей забил полузащитник Гастон Бругман.

Форвард туринского клуба Криштиану Роналду, который стоял в стенке, не подпрыгнул при ударе Бругмана со штрафного и закрыл лицо от летящего мяча. В итоге уругваец поразил ворота «Ювентуса», открыв счёт в матче на 25-й минуте.

Напомним, в этом сезоне Роналду также отвернулся от мяча, стоя в стенке в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Этот гол стал победным для португальской команды в двухматчевом противостоянии с «Юве».

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Союзник противников
Союзник противников ответ Tostao (раскрыть)
24 апреля в 09:50
Чё там обосновывать-ОН НЕ СКАЧЕТ!
Tostao
Tostao ответ Союзник противников (раскрыть)
24 апреля в 03:10
Обоснуй
Ozabot
Ozabot
22 апреля в 22:17
Ахаха! Стенка «Ювентуса» похожа на забор вечно пьяного соседа по даче.
poodle
poodle
22 апреля в 13:22, ред.
зассал парниша,сытса когда страшно!
Hamman
Hamman
22 апреля в 10:03
Вот почему оказывается Юве так херово сезон проводит. Роналду подпрыгнет в стенке - гол, не подпрыгнет в стенке опять гол. Пирло нужно перестать ставить его в стенку и тогда Юве опять начнёт всех рвать. Почти всех...
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 09:56
Роналду-МОСКАЛЬ!!!
1_DEIVID
1_DEIVID
22 апреля в 09:37
АХАХАХАХА

Роналду на этом фото больше на ху...го ммашника похож, который выкидывает фронткик и ху...ми блоками прикрывает лицо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 08:51
Много видел стенок....но стенка на фото....просто шедевр...стеночного искусства..)))
Данило (№13)....вообще решил рядом ещё одну стенку построить... из себя одного...показывая всем что нужно сохранять при пробитии штрафных...
Куадрадо вообще прилёг и отвернулся.....наверное гол хотел посмотреть...)))
Знатог
Знатог
22 апреля в 08:34
всё правильно, Роналду спец по голам со штрафных, сам забивает и другим даёт.
SHMEL258
SHMEL258
22 апреля в 08:03
Зачем тогда вставал в стенку?
Культурный
Культурный ответ Elliada (раскрыть)
22 апреля в 07:42
Не получится. Он не той стороной будет ложиться к бьющему.
Elliada
Elliada
22 апреля в 07:22
Нужно его за стенку ставить, лежащим
112910415
112910415
22 апреля в 07:09
тут ничего изменить нельзя
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 05:33
Рон не должен прыгать в команде должен быть попрыгунчик.
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 04:53
Роналду был уверен, что победят.
RR117
RR117
22 апреля в 02:58, ред.
Порту- Ювентус.
Роналду подпрыгнул увернувшись от мяча, реакция - вот негодяй из-за него пропустили гол. Кто же уворачивается от удара стоя в стенке?!

Ювентус - Парма.
Артур в прышке уворачивается от мяча. реакция - вот негодяй.... Роналду, закрывает лицо руками от мяча, из-за него пропустили гол.

Лицимерие как оно есть.
allemz
allemz ответ УЕСКА (раскрыть)
22 апреля в 02:37
Роналда всю жизнь в стенке, Бадр не даст соврать
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 02:34
Бережет свой фейс проказник.
УЕСКА
УЕСКА
22 апреля в 01:47
Уже не первый раз он так делает. Из ЛЧ также из за него вылетели. Пирло не делает выводов продолжая ставить его в стенку.
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