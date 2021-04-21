Суперлига: «Мы преобразуем проект»

В Сети появился официальный пресс-релиз Суперлиги Европы после выхода английских клубов из проекта.

Суперлига Европы убеждена, что нынешнее положение дел в европейском футболе требует изменений.

Мы предлагаем новый европейский турнир, потому что действующая система не работает. Наше предложение направлено на развитие спорта, предоставление ресурсов и осуществление стабильности для развития всей футбольной пирамиды, в том числе оказания помощи всей футбольной общественности, столкнувшейся с финансовыми трудностями в условиях пандемии. Также все заинтересованные стороны получили бы увеличенные солидарные выплаты.

Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены принять данное решение под давлением извне, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейским законам и нормам, что было подтверждено сегодняшним решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

В сложившихся обстоятельствах мы предпримем надлежащие меры по преобразованию проекта, не отказываясь от наших целей предложить болельщикам наилучший возможный опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всему футбольному сообществу.