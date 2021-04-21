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Суперлига: «Мы преобразуем проект»

21 апреля 2021, 03:16

В Сети появился официальный пресс-релиз Суперлиги Европы после выхода английских клубов из проекта.

Суперлига Европы убеждена, что нынешнее положение дел в европейском футболе требует изменений.

Мы предлагаем новый европейский турнир, потому что действующая система не работает. Наше предложение направлено на развитие спорта, предоставление ресурсов и осуществление стабильности для развития всей футбольной пирамиды, в том числе оказания помощи всей футбольной общественности, столкнувшейся с финансовыми трудностями в условиях пандемии. Также все заинтересованные стороны получили бы увеличенные солидарные выплаты.

Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены принять данное решение под давлением извне, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейским законам и нормам, что было подтверждено сегодняшним решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

В сложившихся обстоятельствах мы предпримем надлежащие меры по преобразованию проекта, не отказываясь от наших целей предложить болельщикам наилучший возможный опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всему футбольному сообществу.

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Все комментарии
faneng
faneng
21 апреля в 13:32
Ну пусть в Суперлиге Реал с Ювентусом играют друг с другом до посинения. И чемпионами по очереди становятся.
Roger Young
Roger Young
21 апреля в 10:51
Понятно , что сливаются, но пытаются сделать хорошую мину при плохой игре
Союзник противников
Союзник противников ответ Василий 50 (раскрыть)
21 апреля в 10:08
Вот то-то и оно! Думаю(писал об этом),что к понедельнику "неназванный источник" просто обязан выложить компромат на всех руководителей мирового футбола,выступивших против.Это когда крысы добровольно отдавали деньги без боя,тем более-американские.Таков принцип построения этой "нации".
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
21 апреля в 10:05
"Дакар" тому неоднократное свидетельство!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 апреля в 09:55
Операция Суперлига рухнула. Пока рухнула.....
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1 ответ Crooclin (раскрыть)
21 апреля в 09:20
другого выхода не было план провальный
David Young
David Young ответ cska1948 (раскрыть)
21 апреля в 09:17
.
cska1948
cska1948
21 апреля в 09:16
Вчера многие посмеялись, когда узнали, что КАМАЗ отказался участвовать в Суперлиге, а напрасно! Утром КАМАЗ отказался, а к вечеру Суперлига рассыпалась, как замок на песке! Вот он, настоящий лидер европейского футбола, без участия которого никаких Суперлиг в Европе не будет!
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER ответ Stalker-ato (раскрыть)
21 апреля в 09:01
Прежде чем говорить реал на выход. Узнайте у кого сколько долгов.
Crooclin
Crooclin ответ zdeniss (раскрыть)
21 апреля в 08:30
Тем более что идея Суперлиги показала свою несостоятельность в виде никому неинтересного летнего Международного Кубка Чемпионов))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 апреля в 08:28
В будущем обязательно будут еще попытки привезти в футбол нечто подобное, а пока расходимся:
Crooclin
Crooclin ответ Naim Nabiev 1 (раскрыть)
21 апреля в 08:27
Скорее Моуриньо нашёл форточку чтобы сохранить "лицо" на фоне рекордных 10 поражений в чемпионате)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
21 апреля в 08:18
Пересу 8-ой десяток, у него уже вместо мозгов губка!
Stalker-ato
Stalker-ato
21 апреля в 08:09
перес делай,что хочешь но долги твоего реала это твои долги но не всех,успокойся и готовь актив к банкротству.....всё прощай реал.
Остапчук 67
Остапчук 67
21 апреля в 08:00
    Василий 50
    Василий 50
    21 апреля в 07:57
    А деньги-то уже вложены, американские...
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    21 апреля в 07:55
    Всё равно это неизбежно. И это понимают все, даже в УЕФА. Не сам Чеферин сделает, так его сменщик.

    Самое ужасное, что с 2024г. в ЛЧ будет убогая швейцарская система.
    sash71
    sash71
    21 апреля в 07:51
    Не станет Реал победителем ЛЧ
    shur
    shur ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
    21 апреля в 07:48
    ...вы меня в одном успокойте, мы играем 27-ого с Челси или как?????????!!!!!!!!!!!!!!!
    Elliada
    Elliada
    21 апреля в 07:37
    Заглохла Суперлига Переса.

    Моуриньо успел уволиться, чтобы получить отступные.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    21 апреля в 07:30
    Разговор ни о чем, одна болтовня - Улучшим, Увеличим , прямо как Путин !
    ATG
    ATG
    21 апреля в 07:27
    В общем их ошибка была как они эту суперлигу всем преподнесли. А так вообще идея хорошая! Хоть что-то новенькое и интересное)) Теперь остаётся и дальше наблюдать кучу проходных матчей в ЛЧ
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    21 апреля в 06:57
    Сейчас не получилось из за чиновников Англии, которые запугали топ-6 апл. Думаю теперь всех собак на реал и ювентус повесят, особенно на реал.
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1
    21 апреля в 06:56
    от суперлиги выиграл только тотенхем уволив Мауро
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 апреля в 06:38
    это будет долгий путь )) фифа просто так не отступит)))
    zdeniss
    zdeniss
    21 апреля в 05:34, ред.
    Нормальный проект, который существует давно в хоккее. Сейчас не получилось только из-за того, что это не проект УЕФА и деньги мимо кассы, пирог лакомый и интересный клубам. Гораздо лучше, чем ересь типа Международного кубка чемпионов, или как это еще назвать. И само название Суперлиги Суперлигой тоже ошибка , унижающее другие клубы и чемпионаты. Короче, поживем увидим.
    ДАША Д
    ДАША Д
    21 апреля в 05:21
    То что что-то придумают, сомнений нет.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 апреля в 05:20
    Америкосы продавливают свой проект и походу ни перед чем не остановятся.
    Gahi
    Gahi
    21 апреля в 04:44
    Благими намерениями вымощена дорога в ад. Так и расколоть недолго футбольную Европу на два лагеря, где будут долго выяснять свои отношения противники вокруг аппетитного пирога.
    ABir
    ABir
    21 апреля в 03:52
    Все не для наживы, а только ради развития детского и любительского футбола
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