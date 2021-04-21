«Арсенал»: «Мы совершили ошибку и просим прощения за это»

Официальный сайт «Арсенала» опубликовал открытое письмо болельщикам лондонского клуба, в котором объясняются причины вступления и выхода «канониров» из Суперлиги.

Последние несколько дней ещё раз показали нам, насколько глубокие чувства испытывают болельщики по всеми миру к этому великому клубу и игре, которую мы любим.

Нам не нужно было напоминать об этом, но реакция поклонников в последние дни дала нам пищу для серьёзных размышлений.

В наши планы никогда не входило намерение причинить такие страдания. Однако, когда пришло приглашение о вступлении в Суперлигу, мы, зная о том, что никаких гарантий нет, не хотели отставать, чтобы быть уверенными в том, что мы защищаем «Арсенал» и его будущее.

В результате того, что мы выслушали вас и футбольное сообщество в целом, мы приняли решение покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку и просим прощения за это.

Мы знаем, что потребуется время, чтобы восстановить вашу веру в то, чего мы пытаемся достичь здесь, в «Арсенале», но позвольте нам прояснить, что решение стать частью Суперлиги было вызвано нашим желанием защитить «Арсенал», клуб, который вы любите, и поддержать любимую игру за счёт большей сплочённости и финансовой стабильности.

Систему необходимо исправить. Мы должны работать вместе, чтобы найти решения, которые защитят будущее этой игры, и использовать невероятную силу футбола, которая будет заставлять нас вскакивать со своих мест.