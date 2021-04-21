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«Арсенал»: «Мы совершили ошибку и просим прощения за это»

21 апреля 2021, 02:17

Официальный сайт «Арсенала» опубликовал открытое письмо болельщикам лондонского клуба, в котором объясняются причины вступления и выхода «канониров» из Суперлиги.

Последние несколько дней ещё раз показали нам, насколько глубокие чувства испытывают болельщики по всеми миру к этому великому клубу и игре, которую мы любим.

Нам не нужно было напоминать об этом, но реакция поклонников в последние дни дала нам пищу для серьёзных размышлений.

В наши планы никогда не входило намерение причинить такие страдания. Однако, когда пришло приглашение о вступлении в Суперлигу, мы, зная о том, что никаких гарантий нет, не хотели отставать, чтобы быть уверенными в том, что мы защищаем «Арсенал» и его будущее.

В результате того, что мы выслушали вас и футбольное сообщество в целом, мы приняли решение покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку и просим прощения за это.

Мы знаем, что потребуется время, чтобы восстановить вашу веру в то, чего мы пытаемся достичь здесь, в «Арсенале», но позвольте нам прояснить, что решение стать частью Суперлиги было вызвано нашим желанием защитить «Арсенал», клуб, который вы любите, и поддержать любимую игру за счёт большей сплочённости и финансовой стабильности.

Систему необходимо исправить. Мы должны работать вместе, чтобы найти решения, которые защитят будущее этой игры, и использовать невероятную силу футбола, которая будет заставлять нас вскакивать со своих мест.

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aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
21 апреля в 10:25
Ты же знаешь, что он не для того у всех доли выкупал, чтобы потом пойти на поводу у эмоций, взять и продать ;-)

Если и продаст то только втридорога.
ColdSun1995
ColdSun1995
21 апреля в 08:31
если бы я был фанатом Арсенала, мне бы было просто невероятно стыдно
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 08:15
Повинную голову и меч не сечет.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
21 апреля в 07:50
Кронке довел до ручки Арсенал, еще бредит Суперлигой. Клоун жадный
112910415
112910415
21 апреля в 06:09
процесс пошёл
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
21 апреля в 02:23
Кроенке может продать клуб владельцу, которому он будет небезразличен. Это лучший способ заслужить прощение.
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