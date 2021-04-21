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Фигу вместо Урганта и шуба Неймара. Лучшее из Сети

вчера, 08:53
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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:52
Пацаны с пляжа ваще удивили
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ 1_DEIVID (раскрыть)
вчера в 17:40
Партнёры по команде кажется еле смех сдерживали, чтобы не обидеть на публике коллегу)))
Рефери
Рефери ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 12:50
:)
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 12:26
«Игрок «Реала» Мариано Диас тоже любит пёсиков.»

1_DEIVID
1_DEIVID ответ Рефери (раскрыть)
вчера в 11:26
Мало того, что что безвкусно одевается, ещё и такую дешёвку нацепил.
Рефери
Рефери ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 10:25
вот почему она так называется, вид сзади
Рефери
Рефери ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 10:15
ссылки кидать не буду, просто вбейте это в гуггл "Supreme/HYSTERIC GLAMOUR 91 You Faux Fur Coat", так называется эта шуба, и выдаст разные магазины, где её можно купить
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:13
Сколько мусора в сети для саморекламы..."Кумиры и поклонники",а с чувством юмора похуже.Ладно хоть иногда он жив.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Рефери (раскрыть)
вчера в 10:08
Откель инфа?😜
Рефери
Рефери ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 09:20
примерно 500 долларов
1_DEIVID
1_DEIVID
вчера в 09:07
У Неймара вкус абсолютно отсутствует.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:01
Интересно,сколько шуба Неймара стоит по деньгам?!
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