Фигу вместо Урганта и шуба Неймара. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Бывший игрок «Реала» Рафаэль ван дер Варт решил заняться боксом.
Вот такой друг живет дома у бывшего форварда сборной Италии Луки Тони.
А вот такие болельщики есть у форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Игроку «Реала» Мариано Диасу тоже нравятся пёсики.
Как вам такой гол?
Кажется, мы нашли наследника Игоря Акинфеева, только здесь команду спасла не нога.
Публикация от Football • Futbol • Soccer (@tekkers)
Легенда мирового футбола Эдгар Давидс показал, что он ещё в полном порядке.
Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес заказал себе стильный халат в честь победы в Кубке Нидерландов.
Публикация от Kat Kerkhofs (@katkerkhofs)
В Париже было +15, но Неймар всё же решил похвастаться своей новой шубой.
Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу сходил на передачу «Вечерний Ургант».
Милота дня:
Игрок «Кальяри» Даниэле Ругани с женой и ребёнком.
Публикация от Michela Persico (@michelapersico)
Футболист «Атлетико» Сауль выложил фото со своей женой и новорожденной дочерью.
А вот такая милаха приносит счастье игроку «Реала» Лукасу Васкесу.
Девушка дня:
Настя, жена защитника сборной России Федора Кудряшова.
Смогли бы повторить такой трюк Коутиньо?
Игроки «Барселоны» весело праздновали победу в Кубке Испании.
Рулевой «Ростова» Валерий Карпин объясняет своим детям, почему к ним не приедет Фалькао.
Форвард «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха поставил у себя во дворе батут.
Бей своих, чтобы чужие боялись!
Бывший игрок МЮ Патрис Эвра продолжает отжигать в своём инстаграме.
Как вам новый образ Марио Балотелли?
Публикация от Marco Asensio (@marcoasensio10)
Публикация от JLingz👑 (@jesselingard)
Публикация от Monique Salum (@moniquesalum)Пёс Нико Тальяфико узнал о создании Суперлиги.
Джесси Лингард выдал отличный танец в раздевалке «молотобойцев»!
В чемпионате Северной Ирландии забили автогол. До ворот было 35 метров!
Бывший игрок «Баварии» Пауло Сержио стал дедушкой.
Неприятности могут поджидать нас на каждом шагу!
Скоро лето!
Футбол — красивая игра!
Публикация от Krissy Taylor (@officialkrissytaylor)
https://www.youtube.com/watch?v=uMpNrGcZwaI