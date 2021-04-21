Фигу вместо Урганта и шуба Неймара. Лучшее из Сети

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вчера, 08:53

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Бывший игрок «Реала» решил заняться боксом.

Вот такой друг живет дома у бывшего форварда сборной Италии .

А вот такие болельщики есть у форварда «Ювентуса» .

Игроку «Реала» Мариано Диасу тоже нравятся пёсики.

Как вам такой гол?

Кажется, мы нашли наследника Игоря Акинфеева, только здесь команду спасла не нога.

Публикация от Football • Futbol • Soccer (@tekkers)

Легенда мирового футбола Эдгар Давидс показал, что он ещё в полном порядке.

Защитник «Аякса» заказал себе стильный халат в честь победы в Кубке Нидерландов.

Публикация от @tvsoccer

Публикация от Kat Kerkhofs (@katkerkhofs)

В Париже было +15, но Неймар всё же решил похвастаться своей новой шубой.

Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу сходил на передачу «Вечерний Ургант».

Милота дня:

Игрок «Кальяри» Даниэле Ругани с женой и ребёнком.

Публикация от Michela Persico (@michelapersico)

Футболист «Атлетико» Сауль выложил фото со своей женой и новорожденной дочерью.

А вот такая милаха приносит счастье игроку «Реала» .

Девушка дня:

Настя, жена защитника сборной России Федора Кудряшова.

Смогли бы повторить такой трюк Коутиньо?

Игроки «Барселоны» весело праздновали победу в Кубке Испании.

Рулевой «Ростова» объясняет своим детям, почему к ним не приедет Фалькао.

Форвард «Кристал Пэлас» поставил у себя во дворе батут.

Бей своих, чтобы чужие боялись!

Бывший игрок МЮ продолжает отжигать в своём инстаграме.

Как вам новый образ ?

Публикация от @tvsoccer

Публикация от Marco Asensio (@marcoasensio10)

Публикация от Monique Salum (@moniquesalum) Пёс узнал о создании Суперлиги.

выдал отличный танец в раздевалке «молотобойцев»!

В чемпионате Северной Ирландии забили автогол. До ворот было 35 метров!

Бывший игрок «Баварии» стал дедушкой.

Неприятности могут поджидать нас на каждом шагу!

Публикация от @tvsoccer

Скоро лето!

Футбол — красивая игра!

Публикация от Krissy Taylor (@officialkrissytaylor)