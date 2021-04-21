«Челси» подтвердил выход из Суперлиги

Официальный сайт «Челси» подтвердил информацию о решении клуба покинуть Суперлигу Европы.

ФК «Челси» подтверждает о начале формальных процедур выхода из группы, разрабатывающей план о создании Суперлиги Европы.

После присоединения к группе в конце прошлой недели у нас было время полностью обдумать этот вопрос, и мы приняли решение, что наше участие в этом проекте не будет соответствовать интересам клуба, наших болельщиков и всего футбольного сообщества.