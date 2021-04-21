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«Челси» подтвердил выход из Суперлиги

21 апреля 2021, 03:02

Официальный сайт «Челси» подтвердил информацию о решении клуба покинуть Суперлигу Европы.

ФК «Челси» подтверждает о начале формальных процедур выхода из группы, разрабатывающей план о создании Суперлиги Европы.

После присоединения к группе в конце прошлой недели у нас было время полностью обдумать этот вопрос, и мы приняли решение, что наше участие в этом проекте не будет соответствовать интересам клуба, наших болельщиков и всего футбольного сообщества.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили остальные пять топ-клубов АПЛ.

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Stalker-ato
Stalker-ato
21 апреля в 07:02
суперЛига она даже не мертва рожденная она тупо выкидыш футбола.....а ещё этого альтернативно одаренного переса по судам потягайте.
Эдмон
Эдмон
21 апреля в 05:54
Ну вот и всё сказочке конец
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 04:18
Перес с Реалом останется в одиночестве.
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