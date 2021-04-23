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Санкт-Петербург получит дополнительные матчи на Евро-2020

23 апреля 2021, 14:25

Санкт-Петербург примет дополнительные матчи финальной части Евро-2020.

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира — три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч.

Запланированный в Дублине матч 1/8 финала согласно решению УЕФА пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Также УЕФА подтвердил, что от проведения турнира отказался испанский Бильбао, матчи которого будут перенесены в Севилью.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
23 апреля в 21:51
7 матчей в Питере? Почему в Москве ни одного? Чем Питер лучше?
Палыч82
Палыч82
23 апреля в 21:38
Финны небось тоже довольны,)
Храневец
Храневец
23 апреля в 18:22
вот радость !аж до оргазма !!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
23 апреля в 16:55
3ашибись, Россия можно сказать дома свои матчи будет играть
ДСА
ДСА
23 апреля в 15:48
Теперь стадион используют на полную катушку.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 15:33
Всё еду в Питер.
Roger Young
Roger Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 апреля в 15:11
скорее доп.болельщики Швеции, Польши, Словакии из России )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Roger Young (раскрыть)
23 апреля в 15:06, ред.
Допболельщики из Швеции,Польши,Словакии
Roger Young
Roger Young
23 апреля в 14:41
Интересно, кто-то пойдет на доп.игры в Питере?
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 14:29
Питерцам повезло - определенно.
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