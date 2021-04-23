Санкт-Петербург получит дополнительные матчи на Евро-2020

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23 апреля 2021, 14:25

Санкт-Петербург примет дополнительные матчи финальной части Евро-2020.

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира — три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч.

Запланированный в Дублине матч 1/8 финала согласно решению УЕФА пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Также УЕФА подтвердил, что от проведения турнира отказался испанский Бильбао, матчи которого будут перенесены в Севилью.