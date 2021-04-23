Санкт-Петербург получит дополнительные матчи на Евро-2020

Санкт-Петербург примет дополнительные матчи финальной части Евро-2020.
Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира — три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург.
Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч.
Запланированный в Дублине матч 1/8 финала согласно решению УЕФА пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Также УЕФА подтвердил, что от проведения турнира отказался испанский Бильбао, матчи которого будут перенесены в Севилью.
Официально: «Газпром Арена» примет еще три дополнительных матча #Евро2020 👏— Газпром Арена (@gazprom_arena) April 23, 2021
Полное расписание игр, которые пройдут в Петербурге 👇 pic.twitter.com/H7aaZULwQZ