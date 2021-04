В Иране больше 100 раз прерывали трансляцию матча АПЛ из-за голых ног судьи

Государственный телеканал Ирана был вынужден более 100 раз прерывать трансляцию матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Причина — боковым арбитром на этом поединке была женщина, у которой были обнажены колени. Она, как и все судьи и футболисты, была одета в шорты и гетры до колен. Трансляция прерывалась каждый раз, когда она появлялась на экране. Вместо происходящего на поле телезрители видели панорамный вид стадиона «Тоттенхэма».

