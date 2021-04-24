Слуцкий рассказал, есть ли у Хвичи шанс восстановиться до конца сезона

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о восстановлении полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о восстановлении полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть.
Хвиче терпения и скорейшего выздоровления.
Всем здоровья.
Хвиче терпения и скорейшего выздоровления.
Всем здоровья.