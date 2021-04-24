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Слуцкий рассказал, есть ли у Хвичи шанс восстановиться до конца сезона

24 апреля 2021, 12:08

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о восстановлении полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 12:44
Важный игрок,нужен команде!
VAN ARM
VAN ARM
24 апреля в 12:43
пусть так и будет))
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 12:39
Главное - не форсировать события. Парня надо вылечить капитально , чтобы потом не было мучительно больно. Понятно , что Хвича очень важная единица , но рецидивы никому не нужны. А то получится , как с Дзагоевым: вышел пару раз с недолеченной травмой и начались проблемы. Так что торопить события не стоит.
Хвиче терпения и скорейшего выздоровления.
Всем здоровья.
112910415
112910415
24 апреля в 12:29
и это радует !
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 12:18
Добрая весть !!!
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