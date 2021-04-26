ГлавнаяНовости

Анри и Ширер стали первыми членами Зала славы АПЛ

26 апреля 2021, 10:19

Тьерри Анри и Алан Ширер первыми включены в Зал славы АПЛ.

Ширер является лучшим бомбардиром в истории АПЛ, в его активе 260 мячей. Он выступал за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл». Он входит в список ста лучших футболистов по версии ФИФА.

Анри выступал в АПЛ за «Арсенал» (1999-2007, 2012). Четыре раза Анри становился лучшим бомбардиром АПЛ, всего в его активе 175 голов в 258 матчах в лиге.

Все новости
ОфициальноМуриэль — лучший игрок апреля в Серии А
Сегодня, 02:16 Комментарии1
Тюкавин — лучший игрок «Динамо» в апреле
Вчера, 22:13 Комментарии3
ОфициальноБруну Фернандеш – лучший игрок недели в ЛЕ
Вчера, 19:06 Комментарии5
ОфициальноКанте — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 13:34 ФотоКомментарии3
ОфициальноКамилов — лучший игрок «Уфы» в апреле. Он оформил дубль в ворота «Спартака»
Вчера, 13:28 Комментарии2
ОфициальноМостовой — лучший игрок «Зенита» по итогам апреля
Вчера, 12:22 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гриша Гриша
Гриша Гриша
26 апреля в 14:52
Иан Райт, Дэвид Симэн
Caniggia
Caniggia
26 апреля в 14:23
Бергкамп, Кантона, Руни, Терри, Жинола. Ну и про Винни Джонса тоже не забудьте!
Garrincha58
Garrincha58
26 апреля в 13:00
пора и нам открывать зал славы РПЛ и было бы интересно кто туда первый проскочит
DXTK
DXTK ответ particular (раскрыть)
26 апреля в 12:33
ну почему же Акинфеев, Игнашевич, Браться Березуцкие, Кержаков, Аршавин, Жирков, Павлюченко, .... ТОП 10 собрать можно.

если брать 21 век то были хорошие футболисты, ну может не канчельскис, аленичев карпин мостовой которые хорошо играли в европе, а если брать сумарно АПЛ именно английских футболистов то в командах они приуспели, однако если брать сборную, то даже наши имеют бронзу в отличии от апелеьщиков. Англия только недавно смогла в 4ку сильнейших попасть на ЧМ, чего не было с 90 го года..... где сборная Руни Лэмпарда Джеррарда Терри и тд, чего они добились???!!!, и большинство английских клубов выигравших трофей, заслуга на 80% это иностранные игроки.....я уже не говорю о том факте....что в 21 веке цска и зенит выиграли еврокубки чего не смогли перехваленные звезды поссоветского и ранероссийского периода. хотя у нас тоже это заслуга иностранцев, но унас наверно всеже 50 на 50....чем в АПЛ....

в АПЛ....лучший бомбардир Ширер играл за средние клубы Блэкберн и Ньюкасл...... не лидеры Ливерпуль МЮ и Арсенал.....как и у нас лучший бомбардир игрок Ротора...а не Спартака ЦСКА Зенита......

если бы в рпл приезжали бы тоже такие же иностранцы как в апл, то и наши бы выиграли бы ни один еврокубок, и тренеры топ класса...... можно не любить наш футбол, не смотреть его, плеваться от этого.... дзюбу ненавидеть и тд.....но у россии тоже есть игроки.
particular
particular
26 апреля в 12:01
Если вдруг придётся наполнять зал славы РПЛ, то с кандидатами будет напряг... Особенно если не брать в расчёт игроков советского и раннероссийского периода...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
26 апреля в 11:54
Это примерно как зал славы рок-н-ролла
Шуnя771
Шуnя771
26 апреля в 11:41
Зачетные парни без спору, но Терри, Лэмпард, Джеррард...
А Гиггз вообще должен быть первым - пахал за себя и брательнику помогал держать древко семейного знамени...)))
DXTK
DXTK
26 апреля в 11:36
надеюсь мэтта ле тиссье не забудут, и внесут в список избранных, а то как обычно про него забывают, а если вспоминают, только когда глубоко копаются в историю 90-х в апл............ даже на тубе сейчас видео про ле тисса наконец создали на русском языке, а многие пишут что о таком футболисте узнали только вчера.

PS а так ширер и анри это звезды апл, но в арсенале мне больше нравятся Бергкамп и Иан Райт, особенно мне нравятся феноминальные голы голландца надеюсь их тоже включат. А Алан один из лучших воспитанников святых. рад что лучший бомбардир тоже наш............ а то всякие там мю ливерпули арсеналы со своими воспитанниками выпуск класс 92 и тд.
sv_1969
sv_1969
26 апреля в 11:06
Достойные кандидаты!
Ekkimukk
Ekkimukk ответ S.L.I.P. (раскрыть)
26 апреля в 11:04
Верно, исправили.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
26 апреля в 10:53
Гиггз, Ширрер, Анри, Ван Нистелрой, Бэкс, Фердинанд, Лэмпард, Джеррард, Дрогба.... Да список можно вечно делать.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
26 апреля в 10:47
про Аршавина забыли
S.L.I.P.
S.L.I.P.
26 апреля в 10:46, ред.
В новости явная опечатка. Ширер столько не забивал в АПЛ - 441 мяч.
Википедия, например, говорит 283.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 апреля в 10:29, ред.
Ладно Ширер...
Но почему среди первых Анри?
Есть легендарные англичане.
Или есть квота на негра?
beefs
beefs
26 апреля в 10:28
с открытием зала славы......
dimagas2
dimagas2
26 апреля в 10:23
Следующими можно Гигса и Гаскойна.
Дима Логинов
Дима Логинов
26 апреля в 10:21
Первыми членами должны были быть Гиггз и Терри.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100