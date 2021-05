Анри и Ширер стали первыми членами Зала славы АПЛ

и первыми включены в Зал славы АПЛ .

Ширер является лучшим бомбардиром в истории АПЛ , в его активе 260 мячей. Он выступал за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл». Он входит в список ста лучших футболистов по версии ФИФА .

Анри выступал в АПЛ за «Арсенал» (1999-2007, 2012). Четыре раза Анри становился лучшим бомбардиром АПЛ , всего в его активе 175 голов в 258 матчах в лиге.

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history



