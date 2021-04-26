Анри и Ширер стали первыми членами Зала славы АПЛ

Тьерри Анри и Алан Ширер первыми включены в Зал славы АПЛ.
Ширер является лучшим бомбардиром в истории АПЛ, в его активе 260 мячей. Он выступал за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл». Он входит в список ста лучших футболистов по версии ФИФА.
Анри выступал в АПЛ за «Арсенал» (1999-2007, 2012). Четыре раза Анри становился лучшим бомбардиром АПЛ, всего в его активе 175 голов в 258 матчах в лиге.
Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history— Premier League (@premierleague) April 26, 2021
We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV
PS а так ширер и анри это звезды апл, но в арсенале мне больше нравятся Бергкамп и Иан Райт, особенно мне нравятся феноминальные голы голландца надеюсь их тоже включат. А Алан один из лучших воспитанников святых. рад что лучший бомбардир тоже наш............ а то всякие там мю ливерпули арсеналы со своими воспитанниками выпуск класс 92 и тд.
PS а так ширер и анри это звезды апл, но в арсенале мне больше нравятся Бергкамп и Иан Райт, особенно мне нравятся феноминальные голы голландца надеюсь их тоже включат. А Алан один из лучших воспитанников святых. рад что лучший бомбардир тоже наш............ а то всякие там мю ливерпули арсеналы со своими воспитанниками выпуск класс 92 и тд.
А Гиггз вообще должен быть первым - пахал за себя и брательнику помогал держать древко семейного знамени...)))
А Гиггз вообще должен быть первым - пахал за себя и брательнику помогал держать древко семейного знамени...)))