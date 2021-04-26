Ковач: «Никто не ждал, что „Монако“ будет выступать на таком уровне»

Главный тренер «Монако» поделился мыслями после победы в матче с «Анже» (1:0). После 34 туров монегаски занимают в Лиге 1 третье место.

Можно ли сказать, что это был один из самых сложных матчей за последнее время? Да. В очередной раз повторюсь: Лига 1 — это очень сильный чемпионат, сложный для всех, в нем выступают очень неплохие команды, среди которых можно отметить и «Анже».

Это была очень непростая встреча, я к этому готовился, потому что как для нас, так и соперника этот матч был третьим за неделю. Они сыграли в пять защитников, нам было чуть сложнее создавать опасные моменты. Следует сказать, что в первом тайме мы дважды упустили возможность повести в счете.

Как справляюсь с конкуренцией внутри состава, которая затрагивает Бен-Йеддера? У нас очень крепкая команда. Я всегда повторяю, что у нас очень сплоченный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Главное, чтобы каждый вносил свой вклад, играл важную роль в общекомандных достижениях. Каждому по силам помогать.

Я не хочу произносить вслух слово «запасные», потому что речь идет об игроках, которые завершают игру. У нас самые сильные запасные, ведь по показателю результативности после выхода на замену мы являемся сильнейшим клубом в Лиге 1.

Все игроки в нашей команде знают, что когда они остаются в запасе, то это не наказание – они получат возможность сыграть и показать себя по ходу встречи. Это и есть конкуренция. Они все готовы к соперничеству и конкуренции, а это, в свою очередь, позволяет добиваться результатов.

Я разговариваю с футболистами каждый день, и у меня складывается впечатление, что им с каждым разом хочется добиваться все более и более высоких результатов. С чего бы мне останавливать их в этом? Когда я говорил, что мы хотим занимать четвертое место, то им хотелось большего. Сегодня они хотят выйти на третье, а, может, и на второе место, я не хочу ограничивать их в желаниях.

Им нужно наслаждаться этим, потому что они выступают на выдающемся уровне в этом сезоне. Повторюсь: в начале сезона никто не ждал, что «Монако» будет выступать на таком уровне. Все говорили о ПСЖ , «Лилле», «Лионе» и «Ренне», но никто не сказал ни слова про «Монако».

Это значит, что игроки сделали то, что было нужно, чтобы мечтать о большем. Мечта — это первый шаг на пути к успеху, и я не хочу препятствовать тому, чтобы эта мечта сбылась.