«Наша судьба в наших руках». Гасперини — о 2-м месте «Аталанты» в таблице

Главный тренер «Аталанты» поделился мыслями после победы в матче Серии А с «Болоньей» (5:0).

У нас было немного суеты в начале матча, допустили много довольно простых ошибок – торопились с передачами и наносили неподготовленные удары. Нужно было успокоиться и вернуться к нормальной игре.