«Наша судьба в наших руках». Гасперини — о 2-м месте «Аталанты» в таблице

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями после победы в матче Серии А с «Болоньей» (5:0).
У нас было немного суеты в начале матча, допустили много довольно простых ошибок – торопились с передачами и наносили неподготовленные удары. Нужно было успокоиться и вернуться к нормальной игре.
О втором месте в таблице
Не знаю, сколько очков будет нужно [чтобы сохранить позиции]. Наша судьба в наших руках. Будет тяжело, но мы сами себе поставили эту цель.
счастье возможно
счастье возможно