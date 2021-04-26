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«Наша судьба в наших руках». Гасперини — о 2-м месте «Аталанты» в таблице

26 апреля 2021, 08:49
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)5 : 0Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями после победы в матче Серии А с «Болоньей» (5:0).

У нас было немного суеты в начале матча, допустили много довольно простых ошибок – торопились с передачами и наносили неподготовленные удары. Нужно было успокоиться и вернуться к нормальной игре.

О втором месте в таблице

Не знаю, сколько очков будет нужно [чтобы сохранить позиции]. Наша судьба в наших руках. Будет тяжело, но мы сами себе поставили эту цель.

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Все комментарии
Johnes
Johnes
26 апреля в 11:13
Прекрасная Аталанта!
112910415
112910415
26 апреля в 09:25
полная концентрация !
счастье возможно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 апреля в 09:12
В принципе он прав, любая осечка чревато.
sv_1969
sv_1969
26 апреля в 08:56
Всё правильно сказал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 апреля в 08:50
Вот и славно...
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