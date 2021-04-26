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Сульшер — о бойкоте соцсетей: «Это необходимо, можно не сомневаться»

26 апреля 2021, 09:31

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о решении организаций английского футбола бойкотировать соцсети в период с 30 апреля по 3 мая в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

Это необходимо, можно не сомневаться. Нужно, чтобы были предприняты действия и дискриминация была полностью прекращена.

Конечно, мы хотим сыграть свою роль, и мы сделаем это. Надеюсь, этому придет конец. Мы работали над этой проблемой много лет, и она до сих пор существует, поэтому мы надеемся, что сможем ее решить в сотрудничестве с соцсетями.

Ранее фанаты МЮ использовали самолёт, чтобы выразить своё недовольство Глейзерами.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah
26 апреля в 11:22
Полюбим негров всем миром!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 апреля в 09:48
Не думаю что это поможет
Эдмон
Эдмон
26 апреля в 09:41
а соц сети объявят бойкот МЮ,че делать будете без болел
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 апреля в 09:39
Поддерживаю,Я за байкот
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