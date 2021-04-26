Сульшер — о бойкоте соцсетей: «Это необходимо, можно не сомневаться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о решении организаций английского футбола бойкотировать соцсети в период с 30 апреля по 3 мая в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

Это необходимо, можно не сомневаться. Нужно, чтобы были предприняты действия и дискриминация была полностью прекращена.

Конечно, мы хотим сыграть свою роль, и мы сделаем это. Надеюсь, этому придет конец. Мы работали над этой проблемой много лет, и она до сих пор существует, поэтому мы надеемся, что сможем ее решить в сотрудничестве с соцсетями.