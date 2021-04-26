Куман: «„Барселона“ из-за графика устаёт больше ментально, чем физически»

Главный тренер «Барселоны» посетовал на слишком плотное расписание матчей в текущем сезоне. На сегодняшний день каталонская команда провела 48 матчей во всех турнирах.

Мы проводим много матчей – с разъездами, с дополнительным временем, особенно в Кубке. Тратим огромное количество энергии и боремся за титул, при этом уставая больше ментально, чем физически.

Понимаю, что доходы от телевидения важны, нам нужно принять это. Но календарь больших клубов следует обсудить.