ГлавнаяНовости

Куман: «„Барселона“ из-за графика устаёт больше ментально, чем физически»

26 апреля 2021, 10:10
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман посетовал на слишком плотное расписание матчей в текущем сезоне. На сегодняшний день каталонская команда провела 48 матчей во всех турнирах.

Мы проводим много матчей – с разъездами, с дополнительным временем, особенно в Кубке. Тратим огромное количество энергии и боремся за титул, при этом уставая больше ментально, чем физически.

Понимаю, что доходы от телевидения важны, нам нужно принять это. Но календарь больших клубов следует обсудить.

В минувшем туре Примеры дубль Гризманна принёс победу «Барселоне» над «Вильярреалом».

Все новости
Руджери: «С Серхио Рамосом Аргентина выиграла бы ЧМ. Он лучший в истории»
Сегодня, 01:45 Комментарии3
Брюс: «С помощью соцсетей мне вернули собаку»
Вчера, 17:57 Комментарии12
Бьелса: «Извиняюсь, что так и не выучил английский язык»
Вчера, 17:46 Комментарии5
Далот признался, что до сих пор живет с мамой
Вчера, 14:56 Комментарии2
Зидан — о матче «Барселоны»: «Я не радуюсь поражениям соперников»
Вчера, 14:35 Комментарии6
Кальдерон: «Перес защищает Суперлигу, потому что „Реалу“ нужны деньги»
Вчера, 14:15 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
26 апреля в 14:14
Давай-давай рассказывай. Особенно от Кумана про это выслушивать, когда на скамейке вне игры остаётся ещё около половины годного состава.
Alex12357
Alex12357
26 апреля в 10:33
Правильно ,результаты игр нужно решать в кабинете!А то нашлось какое-то Атлетико,победителями должны быть Барселона или Реал и больше никто!
ДСА
ДСА
26 апреля в 10:32
Нужно увеличивать качественно скамейку запасных.
Дима Логинов
Дима Логинов
26 апреля в 10:27
В году 52 недели. Примерно столько матчей проводят топовые клубы, т.е. в среднем одна игра в неделю, если брать полный календарный год. За это футболисты и тренеры получают миллионы евро.
Работник на другой работе работает пять дней в неделю: грузчик - каждый день физически, учёный - умственно, шахтёр - на вредной работе, а врач - на ответственной. При этом мечтают хотя бы о сотой части зарплаты топ-футболиста или тренера.
Первые постоянно ноют о тяжёлом графике и усталости, а вторым некогда ныть, им нужно работать чтобы кормить семью.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 апреля в 10:21
Они за это деньги получают.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100