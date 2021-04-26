Куман: «„Барселона“ из-за графика устаёт больше ментально, чем физически»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман посетовал на слишком плотное расписание матчей в текущем сезоне. На сегодняшний день каталонская команда провела 48 матчей во всех турнирах.
Мы проводим много матчей – с разъездами, с дополнительным временем, особенно в Кубке. Тратим огромное количество энергии и боремся за титул, при этом уставая больше ментально, чем физически.
Понимаю, что доходы от телевидения важны, нам нужно принять это. Но календарь больших клубов следует обсудить.
В минувшем туре Примеры дубль Гризманна принёс победу «Барселоне» над «Вильярреалом».
Работник на другой работе работает пять дней в неделю: грузчик - каждый день физически, учёный - умственно, шахтёр - на вредной работе, а врач - на ответственной. При этом мечтают хотя бы о сотой части зарплаты топ-футболиста или тренера.
Первые постоянно ноют о тяжёлом графике и усталости, а вторым некогда ныть, им нужно работать чтобы кормить семью.
Работник на другой работе работает пять дней в неделю: грузчик - каждый день физически, учёный - умственно, шахтёр - на вредной работе, а врач - на ответственной. При этом мечтают хотя бы о сотой части зарплаты топ-футболиста или тренера.
Первые постоянно ноют о тяжёлом графике и усталости, а вторым некогда ныть, им нужно работать чтобы кормить семью.