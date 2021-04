ESPN выпустил фильм о переходе Хендрикса в «Спартак»

ESPN подготовил специальный документальный фильм о переходе полузащитника в «Спартак». Об этом сообщает официальный твиттер «красно-белых».

Фильм называется «Red-White Wire», что переводится как «Красно-белый переход». Его премьера состоится сегодня в 21:00 (по местному времени) в Нидерландах.

🇳🇱 ESPN have produced a special documentary on Jorrit Hendrix's move to Spartak!



The doc is called «Red-White Wire» and comes out tonight at 9PM (CET) in the Netherlands.



Here's a little teaser for you 👀 pic.twitter.com/w22sjfB3Kh