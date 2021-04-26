ESPN выпустил фильм о переходе Хендрикса в «Спартак»

ESPN подготовил специальный документальный фильм о переходе полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак». Об этом сообщает официальный твиттер «красно-белых».
Фильм называется «Red-White Wire», что переводится как «Красно-белый переход». Его премьера состоится сегодня в 21:00 (по местному времени) в Нидерландах.
🇳🇱 ESPN have produced a special documentary on Jorrit Hendrix's move to Spartak!— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 26, 2021
The doc is called «Red-White Wire» and comes out tonight at 9PM (CET) in the Netherlands.
Here's a little teaser for you 👀 pic.twitter.com/w22sjfB3Kh
Пусть вначале проявит себя в Спартаке, а уже потом можно о медиа подумать.
Пока лишь Хендрикс обосновался на лавочке и выходит на последние 5-10 минут матчей.
Пусть вначале проявит себя в Спартаке, а уже потом можно о медиа подумать.
Пока лишь Хендрикс обосновался на лавочке и выходит на последние 5-10 минут матчей.