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ESPN выпустил фильм о переходе Хендрикса в «Спартак»

26 апреля 2021, 17:56

ESPN подготовил специальный документальный фильм о переходе полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак». Об этом сообщает официальный твиттер «красно-белых».

Фильм называется «Red-White Wire», что переводится как «Красно-белый переход». Его премьера состоится сегодня в 21:00 (по местному времени) в Нидерландах.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
26 апреля в 21:59
Более правильным названием для фильма стало бы "Приключения Буратино в стране чудес"..
Василий Корнечук
Василий Корнечук
26 апреля в 18:48
Очень много шума ради шума.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
26 апреля в 18:26
залечь на дно от Брюгге
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
26 апреля в 18:06
Вам тоже пора про Брюгге фильмец зарядить)))
sv_1969
sv_1969
26 апреля в 18:05
Не рано ли))
makkie
makkie
26 апреля в 17:58
Рано еще про Цоррита фильмы снимать.
Пусть вначале проявит себя в Спартаке, а уже потом можно о медиа подумать.
Пока лишь Хендрикс обосновался на лавочке и выходит на последние 5-10 минут матчей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 апреля в 17:58
Пошла Пропаганда к 100-летнему чемпионству...
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