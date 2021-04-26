ESPN выпустил фильм о переходе Хендрикса в «Спартак»

1619449017

26 апреля 2021, 17:56

ESPN подготовил специальный документальный фильм о переходе полузащитника в «Спартак». Об этом сообщает официальный твиттер «красно-белых».

Фильм называется «Red-White Wire», что переводится как «Красно-белый переход». Его премьера состоится сегодня в 21:00 (по местному времени) в Нидерландах.