Дзюба обратился к руководству «Акрона» с просьбой усилить состав

вчера, 20:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба после матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) заявил о необходимости усиления состава.

Рад, что у нас много дублёров играет, я счастлив за них. Но хочется обратиться к руководству: помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17–19‑летние. Выходить играть против такого ЦСКА нам тяжело.

(Прошу) любых, лишь бы они готовы были сражаться в данный момент.

Вылететь — не знаю, но то, что мы одни из слабых по составу это 100%.

сегодня в 09:02
А сам че все ..
Vilar
Vilar
сегодня в 05:07
Специально на всю страну, чтобы не выгнали. Старый партийный трюк т.н. правдоискателя.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:41, ред.
Можно это было бы сказать руководству клуба , а не на всю страну , как он это умеет делать...и выходит пацанов кто с ним играет унизил...


.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:45
Правильно, Артём, руководство должно быть в тонусе.
112910415
112910415
вчера в 22:42
Дзюба сильно больше, чем футболист! )
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:36
Скорее в себя поверил и решит верховодить, только Акрон не Зенит и не Спартак распальцовки тут не к месту...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:34
Рукаку в 37 винит пацанов 17-19, а кем усилить стартерами паспортистами?!
Capral
Capral
вчера в 22:12
Усилить состав может только уход Дзюбы.
Шуня771
Шуня771
вчера в 21:40
Трёшка не две за раз, мог бы и промолчать, а если и действительно благие намерения - пойди к руководству и спокойно, аргументированно, с примерами, приведи свои доводы!
Предложи пути решения конкретно..
А так....

Евангелие от Матфея.....

"Не труби впереди идущих"
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:22, ред.
Это Артём не к руководству обратился, а с целью пристыдить руководителей и проманипулировать обратился ко всей стране, к руководству это тихо в кабинете без свидетелей, а в медиапространстве это уже попытка давления и выставить руководителей в дурном свете. Но наверняка Артёма если спросить о его мотивах то он не признается, будет прикрываться благородными целями.
Nenash
Nenash
вчера в 21:11
Дзюбка включил режим Авейру.. Пфф.. 🤭
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 21:07
Дзюба этим интервью унижает своих одноклубников и портит атмосферу в команде.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:07
Правильно,нужно усиление - это точно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:00
За такой базар самого выкинут)
Гость
