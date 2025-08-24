Дзюба обратился к руководству «Акрона» с просьбой усилить состав

Нападающий «Акрона» после матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) заявил о необходимости усиления состава.

Рад, что у нас много дублёров играет, я счастлив за них. Но хочется обратиться к руководству: помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17–19‑летние. Выходить играть против такого ЦСКА нам тяжело.

(Прошу) любых, лишь бы они готовы были сражаться в данный момент.

Вылететь — не знаю, но то, что мы одни из слабых по составу это 100%.