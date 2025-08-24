«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

1756056216

вчера, 20:23

«Фулхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ (1:1).

На 38-й минуте манкунианцы могли открыть счёт, но Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти. Автогол Родриго Муниза на 58-й позволил МЮ выйти вперёд. Лондонская команда отыгралась на 73-й усилиями Эмиля Смита-Роу.