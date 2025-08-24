 
«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

вчера, 20:23
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Фулхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ (1:1).

На 38-й минуте манкунианцы могли открыть счёт, но Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти. Автогол Родриго Муниза на 58-й позволил МЮ выйти вперёд. Лондонская команда отыгралась на 73-й усилиями Эмиля Смита-Роу.

«Фулхэм» занимает 13-е место в чемпионате Англии (2 очка). МЮ идёт 16-м (один балл).

заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:32, ред.
Журналист: Аморим,что Вы скажете о игре и результате?
Мы в этом матче конечно же победили бы, но судья оказал серьёзное давление на Бруну,в момент пенальти,что вывело из себя моего подопечного,,, я считаю что пенальти надо было перебивать. Если бы не этот Кавана, мы бы уже вели со счётом 2-0 и набрали 3 очка. В общем судейские действия в двух матчах не позволили нам стать единоличным лидером. Всю игру мы доминировали и могли забить ещё 10.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:28
Выгнали ДДХ - вот вам и проклятие испанца,теперь голкиперы такие днища,что турок,что камерунец. А ведь если хорошо напрячь память,то именно из-за дырявого ДДХ, команда была в зоне ЛЧ,а не там где сейчас. Этот дырявый кипер только и спасал МЮ от разгромов,да бывало проваливал матчи. как 0:7 от Ливерпуля,НО лучше провалить конкретно Один матч и играть на высоте все остальные,чем особо не проваливая,но в итоге проигрывая в один или два мяча.
Можно было подписать Доларруму,но без ЛЧ . пришлось бы ему компенсацию платить в несколько ЛЯРДОВ.
Скоро Мбемо и Кунья поймут куда они попали... и только Шешко счастлив,до него как до Жирафа.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 10:21
тут ещё вопрос,кто заработает эти 3 очка - Бёрнли,МС,ЧЕЛСИ?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 10:20
Моуриньо плохое земляку не посоветует... так что Рубен будет идти по истоптанной тропе,да и зачем выдумывать велосипед.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 10:17
тише едешь - дальше будешь ( от АПЛ)
kovalev-barin
kovalev-barin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:12
Нет, я не в коем случае не требую продажи Бруну после сегодняшнего матча. И тем более не требую отставки Аморима. Да, иногда бывает, что игрок проваливает матч...

Но то, что именно Бруну сегодня провалил матч - к сожалению, факт
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:52
Да главная проблема Бруну в том, что он все равно играет где угодно, но не в полузащите. Он то на позиции левого защитника, то под нападающим, то с Мбемо и Диалло играет третьего правого вингера...

Поэтому одно дело, если бы Бруну плохо сыграл опорника - это были бы вопросы к Амориму. Но кого вообще сегодня сыграл Бруну???
DXTK
DXTK
вчера в 21:20, ред.
Да после первой игры против Арсенала было понятно что у МЮ ничего не поменялось, и то что они тогда проиграли это даже хорошо, так как с Фулхэмом потеряли очки, то есть МЮ можно досрочно вычеркивать из претендентов за ТОП 4, я уж не говорю о большем........ да и про европу похоже придется забыть на пару лет вперед с такими результатами.......зацепиться за ЛК будет большим подвигом для Аморима и игроков........

Ушли спорные фигуры под типу Решфорда а игра МЮ не меняется, теперь вообще в атаке некому играть и забивать тем более. Фернандешу нужно просто уходить из такого МЮ теряет лучшие годы на этот середняк, некогда тОП клуб. Вон Реш ушел в Барсу пошел на повышение играть и бороться за ЛЧ а не мечтать о ней.........

PS Помню как все были не довольны тренерством Моуриньо и Сульшера, мол один автобус ставит второй проигрывает финалы....... сейчас после тен Хага и с Аморимом наверно мечтают хоть такой МЮ увидеть, а не нынешний.............
Baxadir 2
Baxadir 2 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:15
Да Ивоби и в Арсенале носился как олень но толку было мало
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:14
следующие Бернли, МанСити и Челси.
мой прогноз - еще 3 очков заработают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:13
Аморим по ему известным причинам вставит Бруно в опорника.
в полузащите португальцу место повыше, где появляются его лучшие качества.
но когда с первых минут на поле Маунт, Мбемо и Кунья, ему достается только место опорника.
но так исполнить с 11 метровый, плохой день Бруно.
Nenash
Nenash
вчера в 21:12
У Аморима нет идей.. ☝️
Karkaz
Karkaz ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
"Ушёл Хёйлунд - получите Шешко."
😂 Так и есть
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:58
Посмотрев вторую игру МЮ, всё встало на свои места. Никакого доминирования манкунианцев даже с Фулхэмом. Никакого давления на соперника. Всё быстро быстро хотят проникнуть в штрафную, используют пасы в одно касание, но это всё похоже на игру середняков. Не под стать Юнайтед. И Шешко не понятно, для чего при такой игре покупали. Его габариты не используются, даже более того, он сам вообще без мяча всё игровое время.
Баяндыр это вообще смех. Пока не понятно всё таки, что ждёт МЮ и вообще на долго ли сам Аморим.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:44
игра с тремя защитниками от Аморима - это бред, притом что в центре вообще проходной двор, фланги свободны - ходи не хочу да и Люк напоминает уже позднего Джонса, Каземиро зачем-то в основе (наверное из-за его зарплаты - жаба гложет держать его на лавке с такой цифрой, пусть, типа, отрабатывает,"ука!). Шешко -мимо кассы, Мбеумо лишь изредка появлялся в кадре с мячом, только Кунья кое-что продемонстрировал - три удара, и все, правда, только в 1 тайме, могли стать голами, но потом, ФулЭм раскусил его подходы и закрыл наглухо. Короче, устояли с грехом пополам, и похоже будущее не вселяет, ну никакого оптимизма!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:35
МЮ не торопится набирать очки.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:33
В первом туре МЮ показал хороший футбол, но уступил Арсеналу. Во втором туре МЮ вел в счете, но бывшие игроки Арсенала не позволили МЮ одержать первую победу дьяволам в сезоне)
Фулхэм во втором тайме был лучше, и могли забивать еще, но выдумывали какие то сложные розыгрыши вместо ударов...
112910415
112910415
вчера в 20:33
Будем дальше смотреть. (
YNWA
YNWA
вчера в 20:33
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 20:32, ред.
    Блин... Басси № 3 и Ивоби № 17 в составе "дачников" просто какие то звери... Прицела у обоих нет, паса тоже, но носятся как двужильные все 90 минут... Редчайшие экземпляры в плане скорости и выносливости.
    Да и весь Фулхэм по физике на порядок свежее/сильнее был. Второй могли точно организовать, если бы класс игроков позволял.

    По Манчестеру...
    Первый матч МЮ с Арсами вроде дал какую то надежду на проблески взаимопонимания в игре, а сегодня чёта снова всё куда то улетучилось и команда Аморима опять раздроблена на поле - кто в лес, кто на рыбалку... Холодильник, канеш., мог в конце забить, но не Судьба.
    Выводы делать рано, но стабильностью в игре красных и не пахнет.

    P.S. Отдельные слова по Бруну. Это Основополагающая фигура клуба, от которой зависит результат МЮ напрямую. Не идёт у Фернандеша игра - рушится вся команда (все 3 линии). А если играет хорошо, сразу есть надежда на рисунок и логику действий партнёров.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 20:30
    в концовке Фул были ближе к победе,просто втоптали МЮ к сортиру.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 20:29
    После ухода Диало, на его фланге просто прописались дачники,хорошенько взрыхлили огород.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 20:28
    Кунья и Мбемо самое лучшее что было у МЮ. ШЕШКО,конечно великолепен,не игрой,а трансфером,очень хорошо его всучили манкам. Ушёл Хёйлунд - получите Шешко.
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    вчера в 20:27
    ОТВРАТИТЕЛЬНЕЙШИЙ матч от Бруну. Промазал пенальти, и во время пропущенного просто стоял и смотрел. Ну и после выхода Далота у МЮ на одного игрока стало меньше...

    Остальные - вроде бы и неплохо отыграли, но на победу не наиграли даже близко.

    Кроме Маунта. Великолепный матч. Главная ошибка Аморима - нужно было оставлять Мейсона и убирать Бруну
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:26
    Думаю что справедливая ничья ... никто не наиграл на победу.
