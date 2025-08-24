«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

«Фулхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ (1:1).
На 38-й минуте манкунианцы могли открыть счёт, но Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти. Автогол Родриго Муниза на 58-й позволил МЮ выйти вперёд. Лондонская команда отыгралась на 73-й усилиями Эмиля Смита-Роу.
«Фулхэм» занимает 13-е место в чемпионате Англии (2 очка). МЮ идёт 16-м (один балл).
Остальные - вроде бы и неплохо отыграли, но на победу не наиграли даже близко.
Кроме Маунта. Великолепный матч. Главная ошибка Аморима - нужно было оставлять Мейсона и убирать Бруну
Остальные - вроде бы и неплохо отыграли, но на победу не наиграли даже близко.
Кроме Маунта. Великолепный матч. Главная ошибка Аморима - нужно было оставлять Мейсона и убирать Бруну
Да и весь Фулхэм по физике на порядок свежее/сильнее был. Второй могли точно организовать, если бы класс игроков позволял.
По Манчестеру...
Первый матч МЮ с Арсами вроде дал какую то надежду на проблески взаимопонимания в игре, а сегодня чёта снова всё куда то улетучилось и команда Аморима опять раздроблена на поле - кто в лес, кто на рыбалку... Холодильник, канеш., мог в конце забить, но не Судьба.
Выводы делать рано, но стабильностью в игре красных и не пахнет.
P.S. Отдельные слова по Бруну. Это Основополагающая фигура клуба, от которой зависит результат МЮ напрямую. Не идёт у Фернандеша игра - рушится вся команда (все 3 линии). А если играет хорошо, сразу есть надежда на рисунок и логику действий партнёров.
Да и весь Фулхэм по физике на порядок свежее/сильнее был. Второй могли точно организовать, если бы класс игроков позволял.
По Манчестеру...
Первый матч МЮ с Арсами вроде дал какую то надежду на проблески взаимопонимания в игре, а сегодня чёта снова всё куда то улетучилось и команда Аморима опять раздроблена на поле - кто в лес, кто на рыбалку... Холодильник, канеш., мог в конце забить, но не Судьба.
Выводы делать рано, но стабильностью в игре красных и не пахнет.
P.S. Отдельные слова по Бруну. Это Основополагающая фигура клуба, от которой зависит результат МЮ напрямую. Не идёт у Фернандеша игра - рушится вся команда (все 3 линии). А если играет хорошо, сразу есть надежда на рисунок и логику действий партнёров.