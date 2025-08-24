 
Защитник «Кристал Пэлас» угостил болельщиков на матче АПЛ

вчера, 22:58
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Защитник «Кристал Пэлас» Максенс Лакруа угостил болельщиков на трибунах во время первого домашнего матча сезона с «Ноттингем Форест» (1:1).

С одобрения клуба француз предложил безалкогольный напиток всем зрителям в пятом ряду (футболист выступает под 5-м номером).

Игрок вдохновился инициативой нападающего «Лидса» Патрика Бэмфорда. В честь возвращения своей команды в Английскую Премьер-Лигу форвард заплатил 5700 евро, чтобы купить напиток для каждого болельщика, пришедшего на игру Чемпионшипа с «Бристоль Сити» (4:0) 28 апреля.

Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:56
Ничего не скажешь, молодцы они 👍
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:01
Макс ну прям меценат...))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 