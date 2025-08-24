ЦСКА продолжает переговоры о переходе форварда «Фламенго»

1756061589

вчера, 21:53

Генеральный директор ЦСКА сообщил источнику о продолжении переговоров по переходу нападающего из «Фламенго».

Переговоры по трансферу Матеуса Гонсалвеша из «Фламенго» продолжаются.

Форвард выступает за взрослую команду бразильского клуба с января 2023 года. За это время он принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов.