ЦСКА продолжает переговоры о переходе форварда «Фламенго»

вчера, 21:53

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил источнику о продолжении переговоров по переходу нападающего Матеуса Гонсалвеша из «Фламенго».

Переговоры по трансферу Матеуса Гонсалвеша из «Фламенго» продолжаются.

Форвард выступает за взрослую команду бразильского клуба с января 2023 года. За это время он принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

Red blu
Red blu ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:29
Все знают для чего бразильцам дают Российский паспорт, что бы вписаться в лимит. Только они как были иностранцами так ими и останутся. Сколько не прикрывайся нашим паспортом Потом никто из них не останется жить в России. Где сейчас тот же Марио Фернандес? Правильно в Бразилии. Играл он с нашим паспортом и в Зените и ЦСКА только что бы вписаться в лимит. Но по сути как был легионер так и остался.
lotsman
lotsman ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 13:19
Лимит не позволяет 9 иностранцев. Сантос давно уже россиянин.)
Red blu
Red blu ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:29, ред.
Например в 4 туре Зенит- Ахмат у Зенита в старте вышли
Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.
9 иностранцев в стартовом составе.Так что Зенит команда легионеров. И с этим трудно спорить.
Red blu
Red blu ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:17, ред.
Гайич Адольфо не играет за ЦСКА. Все время в аренде в других клубах. А речь идёт о игроках постоянно играющих.

У Зенита по-моему ещё отдали в аренду Ду Кейроса в Оренбург, и я его не посчитал, так как сейчас он не выходит играть за Зенит. Так же как Гайич не играет за ЦСКА.

Гонсалвеш если возьмут будет всего лишь девятым.

Причем у ЦСКА в стартовом составе выходит играть 8 россиян, а у Зенита 9 иностранцев и это главный фактор, как говорится почувствуй разницу.

PS. Матч 6 тура Краснодар- Крылья Советов . Краснодар: Агкацев, Тормена, Коста, Гонсалес, Петров, Сперцян, Перрен, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.
Итого 7 иностранцев.
lotsman
lotsman ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 11:11
Кстати, если по последней игре, то в составе Зенита было 7 иностранцев. А вот в составе Краснодара и весь прошлый сезон, и в этом сезоне, на поле постоянно 8 иностранцев и ничего, всё нормально, они молодцы. Это только Зенит превращён в команду легионеров. А у остальных всё нормально.)
lotsman
lotsman ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 10:41
Гайч Адольфо - Аргентина
Матеуса Гонсалвеш - будет десятым
Red blu
Red blu ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
Я насчитал 8 а не 10
Жоао Виктор ( Бразилия).
Рамиро Ди Лусиано (Аргентина).
Матеус Алвес (Бразилия).
Лионель Верде (Аргентина).
Даниэль Руис ( Колумбия).
Мойзес (Бразилия)
Вильягра Аргентина)
Алеррандро ( Бразилия)

И главное что в ЦСКА в стартовом составе выходят играть 8 россиян Акинфеев, Лукин, Дивеев, , Глебов, Кисляк, Круговой,Обляков, Мусаев. Что ещё примечательно 4 игрока воспитанники академии ЦСКА
А у Зенита в стартовом составе выходит играть 8 иностранцев. Так что все правильно говорят про Зенит.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:12
Это уже десятый латинец в составе ЦСКА. А пеняли на Зенит, мол сборная Латинской Америки. А в Зените девять латинцев.))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:26
Значит нападающий будет....
Гость
