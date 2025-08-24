ЦСКА продолжает переговоры о переходе форварда «Фламенго»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил источнику о продолжении переговоров по переходу нападающего Матеуса Гонсалвеша из «Фламенго».
Переговоры по трансферу Матеуса Гонсалвеша из «Фламенго» продолжаются.
Форвард выступает за взрослую команду бразильского клуба с января 2023 года. За это время он принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов.
Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.
9 иностранцев в стартовом составе.Так что Зенит команда легионеров. И с этим трудно спорить.
У Зенита по-моему ещё отдали в аренду Ду Кейроса в Оренбург, и я его не посчитал, так как сейчас он не выходит играть за Зенит. Так же как Гайич не играет за ЦСКА.
Гонсалвеш если возьмут будет всего лишь девятым.
Причем у ЦСКА в стартовом составе выходит играть 8 россиян, а у Зенита 9 иностранцев и это главный фактор, как говорится почувствуй разницу.
PS. Матч 6 тура Краснодар- Крылья Советов . Краснодар: Агкацев, Тормена, Коста, Гонсалес, Петров, Сперцян, Перрен, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.
Итого 7 иностранцев.
Матеуса Гонсалвеш - будет десятым
Жоао Виктор ( Бразилия).
Рамиро Ди Лусиано (Аргентина).
Матеус Алвес (Бразилия).
Лионель Верде (Аргентина).
Даниэль Руис ( Колумбия).
Мойзес (Бразилия)
Вильягра Аргентина)
Алеррандро ( Бразилия)
И главное что в ЦСКА в стартовом составе выходят играть 8 россиян Акинфеев, Лукин, Дивеев, , Глебов, Кисляк, Круговой,Обляков, Мусаев. Что ещё примечательно 4 игрока воспитанники академии ЦСКА
А у Зенита в стартовом составе выходит играть 8 иностранцев. Так что все правильно говорят про Зенит.
