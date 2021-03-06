Турки получают в 20 раз больше за телеправа, чем в РПЛ. Но у российской сделки есть секрет

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06 марта 2021, 10:24

Угадаете, какой процент расходов клубов покрывают ТВ-деньги?

ТВ-контракт не обеспечивает РПЛ

Футбольный мир держится на пяти китах. Телевизионные контракты – раз, спонсорские деньги – два. Вклад фанатов, в том числе, в день матчей – три. Дальше идут удачные трансферы – четыре, хотя мало у кого баланс сделок положительный. А еще перекачка денег окольными путями в клубы – пять. Последний пункт касается как инвестиций частных лиц, так и государственного финансирования.

Пандемия убрала из уравнения полные арены, что ухудшило положение. Спонсорские контракты не могут расти бесконечно. У самого Роналду лучшее личное соглашение на 15 млн евро, а «Зенит» тратит в год на функционирование клуба в тринадцать раз больше, хотя для мировых спонсоров петербуржцы явно не такие интересные, как Криштиану.

Так что важным фундаментом остается телевизионный контракт, ведь пандемия не мешает смотреть игру дистанционно. Отсюда проблемы клубов из Франции – компания, что обещала им золотые горы, задерживает платежи. Беды российского футбола растут из того же места – не создали бизнес-империю, хотя изначально грозились.

Телевизионный контракт дает РПЛ примерно 1.7 миллиарда рублей в год, по нынешнему курсу это 19 млн евро на 16 клубов. Даже если добавить еще 250 млн других выплат – получаете 21.9 млн евро, а общие расходы за сезон этих же команд — около 730 миллионов, в 33 раза больше, то есть ТВ-контракт покрывает 3 % расходов клубов.

Турки зарабатывают в 20 раз больше

Австрийцы (чемпионат из 12 клубов, населения в 15 раз меньше, чем в РФ ) и румыны (16 клубов, потенциальных зрителей в 7 раз меньше) зарабатывают на трансляции своих чемпионатов больше. Ладно, норвежцы, шведы и швейцарцы – там страны богатые, или шотландцы – там любят футбол.

Но в Греции, которая вечно на грани нового финансового кризиса, футбольный контракт с ТВ в 2.3 раза больше, чем российский. О португальцах не начинаем – они на показе футбола зарабатывают в пять раз больше. Даже поляки, хотя это не самая богатая страна Европы, на трансляциях своего скромного чемпионата колотят в 2.5 раза больше денег.

Почему в РПЛ годами никак не реагируют и как объяснить столь низкие доходы клубов от продажи ТВ-прав? Экономисты повторяют одну мысль – монополия. Отдали все одному вещателю, который хоть и нарастил базу подписчиков платного канала, где показывают много матчей РПЛ в прямом эфире, не смог построить работающую систему, как в Бельгии или Нидерландах.

В этих небольших, но богатых странах зарабатывают на футболе почти столько же, как в США на показе МЛС . Причем вес таких доходов может быть большим. Если бы в РПЛ получали столько, как в Португалии, то маленькие клубы получали бы до 30 % доходов в год от телевидения и других платформ, где можно и нужно показывать футбол.

Турки ведь показали пример – за счет дикой популярности национальной лиги нарастили доходы от показа матчей так сильно, что клубам Суперлиги перепадает почти 40 миллиардов рублей. Это в двадцать раз больше, чем зарабатывают команды РПЛ . У 15 клубов лиги без «Зенита» расходы примерно 48 миллиардов. Могли бы жить на один турецкий ТВ-контракт!

Вишенка на торте – источник денег

А вот и секрет Полишинеля. Казалось бы, смысл платного ТВ – нарастить базу подписчиков, получать деньги, а затем оплачивать права. Вот только есть гнилая вишенка на испорченном торте – канал, что показывает российский футбол, тоже получает субсидии от государства, как и многие футбольные клубы.

По информации из открытых источников, «Матч ТВ» в 2017 году получил поддержку в сумме 9.3 миллиарда, в 2018-м – 8.9, в 2019-м – 7.1, в прошлом – 7.4, а в этом ждут 7.3 миллиарда рублей. За пять лет набежит 40 миллиардов. Причем 1.95 млрд в год для РПЛ могут получать благодаря платной подписке и рекламе, и тогда миллиарды тратят на себя.

А лига страдает, без адекватного ТВ-контракта растет пропасть с Западной Европой. Например, в Серии А у «Беневенто» — самой бедной команды, в кармане 40 млн евро. В РПЛ у «Ростова» на сезон есть лишь около 25 млн евро, которые могут отбить только в одном случае – если продолжат удачно поднимать стоимость игроков и продавать их с выгодой.

Уход Норманна спасет клуб, ТВ-контракт – точно нет. Никакой другой заметной поддержки, кроме трансферной или государственной, у Карпина не будет. Участник еврокубков от РПЛ по деньгам почти в два раза уступает самому бедному клубу Серии А. У них отчисления от ТВ – 1.31 миллиарда евро, в России – около 22 миллионов, разница в 60 раз.

С АПЛ смысла сравнивать нет, «Шеффилд Юнайтед» по доходам сделает всех в РПЛ , кроме «Зенита», а ведь аутсайдер набрал 14 пунктов после 27 туров. Но пугает не отрыв самых богатых, а разница между российским чемпионатом и, например, бельгийским. Они выиграют на дистанции, ведь за ТВ-контракт получают 83 млн евро, а РПЛ – почти в 4 раза меньше.

Только государственное финансирование сохраняет преимущество по общим бюджетам за россиянами. Но деньги не контролируют – о зарплатах не говорят, словно тратят личные, а не казенные средства. Нет структуры, порядка, контроля и планов. Пока «Лацио» в успешный сезон выжимает из ТВ-контракта почти столько же денег, как все 16 клубов РПЛ вместе взятые, о чем еще говорить?

Прядкина единогласно переизбрали президентом РПЛ , позже выбрали вице-президент РФС вместе с Гинером из ЦСКА и Илюхиной из «Зенита». Может, пора заставить главу лиги работать? Время, чтобы сделать РПЛ популярным медийным продуктом, было. Денег у вещателя немало, государство активно помогает. Но сами клубы не спешат поднимать вопрос, а Прядкин лишь жалуется.

РПЛ на телевизионных правах зарабатывает меньше, чем чемпионат Дании – страны на 5.8 миллиона жителей, лишь немногим больше, чем Санкт-Петербург. Уровень жизни датчан намного выше, но в России проблема также в мотивации продавца. ТВ-вещатель по безразличности как сами клубы. Независимо от расходов и убытков, получают казенные субсидии и компенсации.

Зачем им работать? Надежда лишь, что в 2022 году, когда истечет нынешний контракт, кто-то дерзкий заключит более выгодную для клубов сделку. Но это если разрешат. Нужна ведь инициатива самой лиги – многое предстоит сделать, чтобы российский футбол стал популярным продуктом, а время и деньги уже потеряли.