Де Дзерби о ситуации с Рабьо: «Я никогда не списываю людей со счетов»

Главный тренер «Марселя» ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника в состав.

Ранее клуб выставил на трансфер футболиста вместе с одноклубником Джоном Роу из-за их конфликта после матча с «Ренном» в первом туре чемпионата Франции.

Что касается Рабьо, я ещё не разговаривал с Пабло (Лонгорией) и Мехди (Бенатиа), но моя надежда основана не только на ценности игрока, но и на его личности. Даже если он допустил ошибку, я надеюсь, что есть шанс переосмыслить ситуацию и всё вернётся на круги своя.

Я не тот, кто захлопывает двери перед вашим носом. Не я один принимаю решения, клуб важнее тренера. Но Адриен — хороший человек. Я дал ему совет, и надеюсь, он последует ему.

Я тоже считаю себя хорошим человеком, стараюсь протянуть руку помощи. Я никогда не списываю людей со счетов. Если могу помочь решить эту проблему, готов на всё. Не ради игрока, а ради человека, которым он является. Я думаю, это важно, ради всеобщего блага, не только футбольного, но и человеческого.

Желание примириться должно исходить от всех, от обеих сторон. В такой деликатной ситуации многое нужно принять во внимание. Люди, говорящие, что «Марсель» хотел заработать на продаже Рабьо, — лжецы.

Я искренне верю, что на этой неделе Пабло, Мехди и я пострадали больше, чем Адриен и его семья. Нет смысла искать виноватых или показывать пальцем. Самое главное — продолжать двигаться вперёд, а для этого иногда необходимо отступать от принятых решений, проявляя смирение и благоразумие. Таково моё мнение: мы не можем решать судьбу клуба или человека.