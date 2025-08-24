Футболист «Кремонезе» необычно отпраздновал гол в ворота «Милана»

1756060809

вчера, 21:40

Защитник «Кремонезе» оригинально отпраздновал гол в ворота «Милана» в матче 1-го тура Серии А (2:1).

Футболист открыл счёт на 28-й минуте. Забитый мяч игрок отметил, показав свои мускулы. Момент разлетелся по соцсетям.