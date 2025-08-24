 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияИталия. Серия А 2025/2026

Футболист «Кремонезе» необычно отпраздновал гол в ворота «Милана»

вчера, 21:40
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)КремонезеМатч завершен

Защитник «Кремонезе» Федерико Баскиротто оригинально отпраздновал гол в ворота «Милана» в матче 1-го тура Серии А (2:1).

Футболист открыл счёт на 28-й минуте. Забитый мяч игрок отметил, показав свои мускулы. Момент разлетелся по соцсетям.

Футболист «Кремонезе» необычно отпраздновал гол в ворота «Милана»

Подписывайся в ВК
Все новости
Дзюба не собирается завершать карьеру: «Соблазны сбавить обороты подождут»
22 августа
СлухиПалмер столкнулся с проблемой при попытке зарегистрировать торговую марку
21 августа
Соболев не отпраздновал гол в ворота «Спартака»
16 августа
«Зенит» поздравил председателя правления клуба Медведева с юбилеем
14 августа
Ямаль повторил празднование гола Рэшфорда
30 июля
Официально«Зенит» поздравил стадион «Петровский» со столетним юбилеем
26 июля
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Кокосик (раскрыть)
вчера в 23:22
Согласитесь, судья в порядке)
Шуня771
Шуня771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:21
Мячик кидать гибкость тела нужна...
Был у нас в юношеской команде игрок с "позывным "акробат"))
175 см 61-62 кг. С трёх шагов разбега, бросал на одиннадцатиметровую "точку"!
Nenash
Nenash ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:14
Месси это не надо.. Его мощь в голове.. Чего нет у Авейру.. 🤭
Futurista
Futurista ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 22:51
И не Месси - Карлсон без моторчика)...
Кокосик
Кокосик ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:49
А вдруг промахнётся и попадёт в крестовину? Сломает ворота и никто не пострадает,это в лучшем случае. А там порча имущества,покушение на здоровье жизни)))
Кокосик
Кокосик
вчера в 22:48
То судью из Франции, теперь игрока из Италии показывают в какой они форме. У меня вопрос,вы им подписчиков так подыскиваете за какое-то вознаграждение?))
Nenash
Nenash
вчера в 22:41, ред.
Хорош.. Это не дутый Авейру.. Хе..
Futurista
Futurista ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 22:19, ред.
Надо его на стероиды проверить)...с такими руками мог бы мячик прямо в ворота кидать из за боковой)...
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:16
Реально культурист)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:01
Мог бы и станцевать !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 