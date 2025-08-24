Футболист «Кремонезе» необычно отпраздновал гол в ворота «Милана»

Защитник «Кремонезе» Федерико Баскиротто оригинально отпраздновал гол в ворота «Милана» в матче 1-го тура Серии А (2:1).
Футболист открыл счёт на 28-й минуте. Забитый мяч игрок отметил, показав свои мускулы. Момент разлетелся по соцсетям.
Был у нас в юношеской команде игрок с "позывным "акробат"))
175 см 61-62 кг. С трёх шагов разбега, бросал на одиннадцатиметровую "точку"!
