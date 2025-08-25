 
Дубль Мбаппе помог «Реалу» крупно обыграть «Овьедо»

сегодня, 00:25
Реал ОвьедоЛоготип футбольный клуб Реал Овьедо0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал Овьедо» уступил мадридскому «Реалу» в матче 2-го тура Ла Лиги (0:3).

Два гола забил Килиан Мбаппе — на 37-й и 83-й минуте. Ещё одним забитым мячом отметился Винисиус Жуниор на 90+3-й.

«Реал Овьедо» занимает 19-е место в чемпионате Испании (0 очков). Мадридский «Реал» идёт 3-м (шесть баллов).

IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:11
Овьедо с возвращением, смотрелись на домашнем стадионе очень даже неплохо, было видно желание порадовать своих болел...
Реал с победой! пока соперники позволяют медленно втягиваться в сезон, уверен, что Хаби покажет достойную игру в сезоне, удачи!
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:18
Ну это футбол...всякое бывает)...не залетело же...а так то счёт на табло...Барса вон тоже знатно отскочила с 0:2...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:13, ред.
Насчёт "не пропустил"... Удар в штангу видел, когда Куртуа взглядом провожал снаряд ? А тяжелейший сейв бельгийца, после которого овьедовец бисиклетой добивал в пустой угол, но промазал ?
Защита хромает у королевичей... и знатно хромает. Бить дают по своим воротам беспрепятственно..., причём по центру - из опорной зоны. Ну а то, что пока не залетело..., так это Овьедо и Осасуна стреляли... На очереди же стрелки будут весьма серьёзней.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:08
В любом случае Мбаппе не один играет...Реал 3 забил и что важно не пропустил и это явно не Мбаппе заслуга...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:22, ред.
Они там все делают то, что должны. Вопрос как.

Кстати насчёт Марадоны... В сборной рядом с ним играла крутизна подстать ему: Вальдано, Бурручага, Руджери и еже с ними. Тащить там было с кем.
У сегодняшнего же Реала несколько иная картина...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 09:36
Матч не смотрел. Но судя по фото из другого сайта , Извинисиус обратил на себя внимания судьи и фанов соперника...
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:28, ред.
"Мбаппе, который пока тащит Реал за уши по турнирному раскладу"?)...звучит как "Марадона, который пока тащит за уши сб. Аргентины к кубку Мира")...
Мбаппе - штатный игрок Реала...делает то что должен...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:38
Мбаппе и компания развлекаются с откровенно слабыми соперниками...
snue2rz4dx7k
snue2rz4dx7k
сегодня в 08:26
Овьедо не соперник для Реала, Реал с победой!
qs9nwvh32wh8
qs9nwvh32wh8
сегодня в 07:37
Овьедо в этом сезоне похоже будет в качестве футбольной груши.
Вещий
Вещий
сегодня в 07:33
Ну что черепашка начал забивать... будем надеяться что это будет в каждом матче...
Drosmo
Drosmo ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 07:24, ред.
Это потому что вы привыкли к "Мадриду" позднего Карло Анчелотти, который в последнее время был, что называется валидольным и крайне нестабильным. Команда не владела инициативой даже с самыми слабыми соперниками, и добывала результат лишь за счёт индивидуальных качеств отдельных игроков. А Реал Алонсо стал более системным, более подвижным, более командным. Появился приоритет во владении мячом, игровой дисциплине и доминации на поле. Поэтому игра и кажется более скучной, так как с такими слабыми соперниками как "Овьедо", "сливочные" просто берут игру под тотальный контроль, и медленно, планомерно душат соперника. Вот игра и идёт по одному сценарию весь матч.
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 07:03
А Сити - Тотенхем не скучно было смотреть ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 06:53, ред.
Новичок Реала Франко Мастантуоно аргентинец.
112910415
112910415
сегодня в 05:14
Игры пока нет, но ведь будет!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:35
Реал как и Барса пока без игры. Но и чемп пока только начало
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:46
Крайне скучный Мадрид. 10 минут еле выдержал. Не припомню такого.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:19
Мбаппе и Вини красавцы.
Другая лига.
Родриго не очень удалось.
Алонсо что то делает вроде но пока все плохо по игре.
И моменты привозят и реализация так себе.
Пожуем - увидели.
Кстати злопыхаиелям - контакт у защитника с Вини был. Может и мог устоять. А может и не мог.
Судья кюящер известный
Еще на немецком негре пенальти вполне мог ставить.
Помним его красные карточки в финале кубка.
Испанские судьи - 28.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:09
С победой, прежде всего! И все-таки...За счет футбольного мастерства отдельных игроков, слабостей соперника, где-то везения - это не та дорога, по которой должен идти футбольный клуб, настоящий кумир миллионов! А парад физкультурников - это совсем другая песня. Игра в "а ну-ка, отними!" Да был бы соперник посильнее, тот же Леванте, Реал вполне мог остаться без очков. Как когда-то говаривали - "пустая игра", нет "наигранных комбинаций"...Взяли на классе, повторю отдельных игроков, а не команды в целом. Где ваш "заяц из цилиндра", господин фокусник Алонсо? Чем удивлять будете?! И когда? А, уж пора бы, пора бы...Удачи Реалу!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:51
А я начал было немного нервничать, в самом конце, при счёте 0:1 перестал смотреть. Зря, не увидел два гола - пришлось смотреть в повторе. В целом, смотреть можно, но восхищаться ещё рано. Хаби Алонсо трудится не покладая рук. С Мбаппе, считай угадали. Он, как никто другой подходит на роль лидера. Всех поклонников Реала, с Победой!!!
амурец
амурец
сегодня в 00:47
Реал с победой
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:40
Мастантуоно - аргентинец :) но и Вальверде после каждого межсезонья выглядит как новенький уругваец, если вы о нем.
Сегодня, кстати, был капитаном при живом Карвахале на поле.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:37
С победой над очередным автобусом.

Футбол Алонсо пока тосклив, но это впечатление обманчиво явно. Игра, как известно, выстраивается от обороны. Что и происходит. Для таких соперников качество контр-прессинга достаточное, а команде важно почувствовать после особенно последнего сезона Анчи уверенность на последнем рубеже.

Мбаппе прекрасен, больше кого-то выделить сложно.
Вини обладает исключительными навыками в нападении, но не менее исключительными навыками в психологии. Удачи Алонсо в работе над обоими :)

Родриго ни о чем, Мастантуоно пока тоже, но явно чувствуется работа тренера надо всем, кроме атаки. Так что судить пока рано.
Команда сработала грамотно, очки взяты.
2 матча, 0 пропущенных.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:35
Первый гол лягушонка - шедевр. Такой прием мяча на скорости, обработку и молниеносный удар демонстрировал Зубастик на пике формы. Выдающийся гол имени Мбаппе, который пока тащит Реал за уши по турнирному раскладу.
Понравился опять новенький уругваец и, как ни странно, ветеран Карвахаль, который очень качественно отрабатывал при опеке.

Радует, что Алонсо чёто начал искать как по ротации, так и в плане расстановки полевых. Посмотрим насколько его искания окажутся продуктивными.
ABir
ABir
сегодня в 00:34
Да, победа Реала при подавляющем преимуществе, но и у Овьедо были неплохие моменты.
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:27
Мбаппе хорош!
Винисиус конченный симулянт. И ему уже Мбаппе рот рукой закрывает. Что-то он там орал судье. Ну конечно тварь такая, которая провоцирует трибуны. За все эти жесты надо удалять.
