Дубль Мбаппе помог «Реалу» крупно обыграть «Овьедо»

1756070725

сегодня, 00:25

«Реал Овьедо» уступил мадридскому «Реалу» в матче 2-го тура Ла Лиги (0:3).

Два гола забил Килиан Мбаппе — на 37-й и 83-й минуте. Ещё одним забитым мячом отметился Винисиус Жуниор на 90+3-й.

«Реал Овьедо» занимает 19-е место в чемпионате Испании (0 очков). Мадридский «Реал» идёт 3-м (шесть баллов).