Дубль Мбаппе помог «Реалу» крупно обыграть «Овьедо»

«Реал Овьедо» уступил мадридскому «Реалу» в матче 2-го тура Ла Лиги (0:3).
Два гола забил Килиан Мбаппе — на 37-й и 83-й минуте. Ещё одним забитым мячом отметился Винисиус Жуниор на 90+3-й.
«Реал Овьедо» занимает 19-е место в чемпионате Испании (0 очков). Мадридский «Реал» идёт 3-м (шесть баллов).
Понравился опять новенький уругваец и, как ни странно, ветеран Карвахаль, который очень качественно отрабатывал при опеке.
Радует, что Алонсо чёто начал искать как по ротации, так и в плане расстановки полевых. Посмотрим насколько его искания окажутся продуктивными.
Футбол Алонсо пока тосклив, но это впечатление обманчиво явно. Игра, как известно, выстраивается от обороны. Что и происходит. Для таких соперников качество контр-прессинга достаточное, а команде важно почувствовать после особенно последнего сезона Анчи уверенность на последнем рубеже.
Мбаппе прекрасен, больше кого-то выделить сложно.
Вини обладает исключительными навыками в нападении, но не менее исключительными навыками в психологии. Удачи Алонсо в работе над обоими :)
Родриго ни о чем, Мастантуоно пока тоже, но явно чувствуется работа тренера надо всем, кроме атаки. Так что судить пока рано.
Команда сработала грамотно, очки взяты.
2 матча, 0 пропущенных.
