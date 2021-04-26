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В Израиле арбитр решил сменить пол

26 апреля 2021, 19:05

Судья из Израиля Гай Берман заявил о грядущей смене пола и своем новом имени – Сапфира.

Руководство высшего дивизиона страны заявило, что поддерживает арбитра. Рефери продолжит обслуживать матчи национального первенства.

Недавно сообщалось, что Анастасия Пустовойтова станет первой женщиной-арбитром в матче ФНЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:32
обзывать по-старому точно больше не станут !
memphis
memphis
27 апреля в 20:41
Я живу себе в Рязани
Всюду копоть, грязь и пыль.
Надо сделать обрезание
И уехать в Израиль.
Futurista
Futurista
26 апреля в 19:21
Был судья - 321...теперь просто су...а...
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
26 апреля в 19:13
Со временем, когда стринги натрут Сапфире промежность, оно с удовольствием поменяет корпус арбитров на профсоюз белошвеек 😂️ 🤣️
Ironigor
Ironigor
26 апреля в 19:09
Да и имя было, подходящее Гай Гей !!!)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 апреля в 19:07
Вот что профессия арбитра с мужиками творит......
STVA 1
STVA 1
26 апреля в 19:06
Мдяяя!Во дела((
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