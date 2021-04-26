В Израиле арбитр решил сменить пол

Судья из Израиля Гай Берман заявил о грядущей смене пола и своем новом имени – Сапфира.
Руководство высшего дивизиона страны заявило, что поддерживает арбитра. Рефери продолжит обслуживать матчи национального первенства.
שופט ליגת העל שגיא ברמן מודיע: «עובר תהליך לשינוי מין — מהיום קראו לי ספיר. רוצה להישאר במקצוע»https://t.co/CCRLJaRDfG pic.twitter.com/A17VZX3xzV— החדשות — N12 (@N12News) April 25, 2021
Недавно сообщалось, что Анастасия Пустовойтова станет первой женщиной-арбитром в матче ФНЛ.
Всюду копоть, грязь и пыль.
Надо сделать обрезание
И уехать в Израиль.
Всюду копоть, грязь и пыль.
Надо сделать обрезание
И уехать в Израиль.