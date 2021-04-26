В Израиле арбитр решил сменить пол

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26 апреля 2021, 19:05

Судья из Израиля Гай Берман заявил о грядущей смене пола и своем новом имени – Сапфира.

Руководство высшего дивизиона страны заявило, что поддерживает арбитра. Рефери продолжит обслуживать матчи национального первенства.

שופט ליגת העל שגיא ברמן מודיע: «עובר תהליך לשינוי מין — מהיום קראו לי ספיר. רוצה להישאר במקצוע»https://t.co/CCRLJaRDfG pic.twitter.com/A17VZX3xzV — החדשות — N12 (@N12News) April 25, 2021