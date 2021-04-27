ГлавнаяНовости

Акбашев продлил контракт с «Факелом»

27 апреля 2021, 14:48

«Факел» продлил контракт с полузащитником Романом Акбашевым, об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Хавбек в 35 матчах забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

Напомним, что Акбашев присоединился к «Факелу» в мае 2020 года.

Все новости
СлухиХамес может продлить контракт с «Эвертоном»
Вчера, 17:00 Комментарии4
СлухиХанданович продлит контракт с «Интером» на один сезон
27 апреля Комментарии2
Официально«Зенит» продлил контракты с Одоевским и Хотулевым
26 апреля ФотоКомментарии6
ОфициальноКейлор Навас продлил контракт с ПСЖ до 2024 года
26 апреля ФотоВидеоКомментарии4
Официально«Арсенал» продлил контракт с форвардом Балогуном
26 апреля ФотоКомментарии1
Селюк — о Каборе: «Посмотрите на „Локомотив“ — там много тех, кому за 30»
26 апреля Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
27 апреля в 14:50
Это хорошо для обеих сторон
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100