Акбашев продлил контракт с «Факелом»

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27 апреля 2021, 14:48

«Факел» продлил контракт с полузащитником , об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Хавбек в 35 матчах забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

«Факел» продлил контракт с полузащитником Романом Акбашевым. Он пополнил команду перед стартом сезона-2020/21 и на данный момент в 35 матчах забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/O7rfQu4k8p — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) April 27, 2021

Напомним, что Акбашев присоединился к «Факелу» в мае 2020 года.