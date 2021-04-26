Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» , рассказал о будущем своего клиента. Контракт футболиста с московским клубом истекает этим летом.

У «Динамо» сейчас курс на молодых, а на позиции Шарля — Фомин и Моро. Шарль своё дело сделал, в прошлом сезоне они попали в еврокубки. Так понимаю, что «Динамо» готовится бороться к своему столетию за чемпионство. Возможно, на столетие «Динамо» Шарль приедет как гость.

Шарль — хороший футболист, другое дело, что ему сейчас 33 года. Но мы можем посмотреть на «Локомотив» — там много тех, кому за 30. Думаю, будут какие-то предложения, всё-таки 9 лет уже в России играет. Может, где-нибудь доиграет так: в Турции, во Франции. Конкретики нет. Из-за коронавируса никто не знает, пустят ли зрителей на стадионы. Всё-таки с ними деньги у клуба одни, без них — другие.