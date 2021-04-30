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Эмери: «Пенальти в наши ворота — серьёзная судейская ошибка»

30 апреля 2021, 02:47
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал домашнюю победу над «Арсеналом» (2:1) в полуфинальном матче Лиги Европы.

Пенальти был назначен несправедливо. Очень серьёзная судейская ошибка, к тому же всё можно было увидеть с помощью VAR.

Мы заслужили эту победу. У нас были возможности забить третий гол, и мы планировали это сделать. [В ответном матче] мы будем играть по такому же плану — контролировать игру и демонстрировать нашу индивидуальность.

Мы разработали план, чтобы выиграть этот матч, и добились победы. Она позволяет нам продолжить начатое в ответной игре. Мы должны отправиться туда с намерением забить гол.

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Cympak-05
Cympak-05
30 апреля в 11:22
Эмери близок к 5му финалу
25процентный клоун
25процентный клоун
30 апреля в 07:25
    КЭТиК
    КЭТиК
    30 апреля в 02:54
    Надо выигрывать эту Лигу Европы.
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