Эмери: «Пенальти в наши ворота — серьёзная судейская ошибка»

Главный тренер «Вильярреала» прокомментировал домашнюю победу над «Арсеналом» (2:1) в полуфинальном матче Лиги Европы.

Пенальти был назначен несправедливо. Очень серьёзная судейская ошибка, к тому же всё можно было увидеть с помощью VAR .

Мы заслужили эту победу. У нас были возможности забить третий гол, и мы планировали это сделать. [В ответном матче] мы будем играть по такому же плану — контролировать игру и демонстрировать нашу индивидуальность.

Мы разработали план, чтобы выиграть этот матч, и добились победы. Она позволяет нам продолжить начатое в ответной игре. Мы должны отправиться туда с намерением забить гол.