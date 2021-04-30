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Кристанте: «Я допустил большую ошибку, которая привела к голу»

30 апреля 2021, 01:17
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед6 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Защитник «Ромы» Бриан Кристанте прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в полуфинальном матче Лиги Европы.

Мы ошибались, я допустил большую ошибку, которая привела к одному из голов. На таком уровне ошибки дорого обходятся.

Когда вы уступаете в счёте и очень хотите наверстать упущенное, достаточно 2-3 моментов, и в итоге вы пропускаете столько мячей.

Мы совершенно точно не должны были так проводить второй тайм и отказываться от всего, что мы делали раньше. Из этого тайма нечего извлекать.

Нам не удавалось справиться с трудностями. Мы могли подольше придержать игру при счёте 2:2, но вместо этого мы продолжили высоко прессинговать, намереваясь выиграть матч, и это было ошибкой.

Настроение в команде? Это останется в раздевалке.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
30 апреля в 05:35
Все шансы уже потеряны.
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 02:34
Все допустиои ошибки, отсюда и счёт на табло.
ОПС
ОПС
30 апреля в 01:25
Ничего не поделаешь, это футбол.
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