Кристанте: «Я допустил большую ошибку, которая привела к голу»

Защитник «Ромы» прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в полуфинальном матче Лиги Европы.

Мы ошибались, я допустил большую ошибку, которая привела к одному из голов. На таком уровне ошибки дорого обходятся.

Когда вы уступаете в счёте и очень хотите наверстать упущенное, достаточно 2-3 моментов, и в итоге вы пропускаете столько мячей.

Мы совершенно точно не должны были так проводить второй тайм и отказываться от всего, что мы делали раньше. Из этого тайма нечего извлекать.

Нам не удавалось справиться с трудностями. Мы могли подольше придержать игру при счёте 2:2, но вместо этого мы продолжили высоко прессинговать, намереваясь выиграть матч, и это было ошибкой.

Настроение в команде? Это останется в раздевалке.