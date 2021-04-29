«Всё в порядке, у нас ещё 5 матчей». Куман — после поражения от «Гранады»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался после поражения в матче 33-го тура Примеры против «Гранады» (1:2).
Нам нужно принять сегодняшнее поражение. Это невероятно сложно, ведь сегодня у нас была хорошая возможность победить. Но все в порядке, у нас есть еще пять матчей.
У всех команд, ведущих борьбу за чемпионство, сложный график. Мы должны подготовиться к воскресному матчу.
2 мая «Барса» сыграет с «Валенсией».
Лучше быть просто не может
Лучше быть просто не может
И Реал в этом случае чемпион,думаю все понимают почему!
И Реал в этом случае чемпион,думаю все понимают почему!