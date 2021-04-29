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«Всё в порядке, у нас ещё 5 матчей». Куман — после поражения от «Гранады»

29 апреля 2021, 22:42
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался после поражения в матче 33-го тура Примеры против «Гранады» (1:2).

Нам нужно принять сегодняшнее поражение. Это невероятно сложно, ведь сегодня у нас была хорошая возможность победить. Но все в порядке, у нас есть еще пять матчей.

У всех команд, ведущих борьбу за чемпионство, сложный график. Мы должны подготовиться к воскресному матчу.

2 мая «Барса» сыграет с «Валенсией».

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Все комментарии
ESPANOL
ESPANOL
30 апреля в 07:08
Если он так говорит, тогда у него с головой не все в порядке...
112910415
112910415
30 апреля в 06:00
всё по плану, видимо
Captain Marvel
Captain Marvel
30 апреля в 00:14
Хуже Кумана был только Роура. ПЯТЬ защитников дома против Гранады.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
29 апреля в 23:41
Ну да) все в порядке.
Лучше быть просто не может
eleven LC
eleven LC
29 апреля в 23:20
Всё просто Барса выигрывает оставшиеся 5 матчей и Реал выигрывает оставиеся 5 матчей
И Реал в этом случае чемпион,думаю все понимают почему!
ЮЗИК
ЮЗИК
29 апреля в 23:05
Всё нормально, только держитесьько
Futurista
Futurista
29 апреля в 22:59
Ironigor
Ironigor
29 апреля в 22:58
Я думаю лучше будет у Барсы, если тебя там не будет !!!
drug01
drug01
29 апреля в 22:43
Бывает ещё хуже
da da da
da da da
29 апреля в 22:42
все в порядке,ждем доминатора Хави и в первую очередь покупки топового ГК.
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