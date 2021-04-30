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«После перерыва всё пошло наперекосяк». Фонсека — о матче с МЮ

30 апреля 2021, 00:46
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед6 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился мыслями после поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:6) в рамках первой полуфинальной встречи Лиги Европы.

Это тяжелое поражение. Мы провели хороший первый тайм, но полностью провалили второй.

Трудно объяснить, как команда, которая провела такой замечательный первый тайм, так ужасно сыграла во втором. Трудно играть с такими командами, как МЮ, без замен. Все равно приятно, что мы добрались до этой стадии и можем играть так, как мы играли в первом тайме. Но после перерыва все пошло наперекосяк.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
30 апреля в 05:37
Сил, наверное, не хватило.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 апреля в 04:56
Глупо Фонсеке рассчитывать на победу с МЮ.
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 01:37
Ну были и объективные причины , потеря в первом же тайме трёх игроков основы , в том числе и вратаря. Да и последнее время Рома и в чемпионате Италии выглядит не очень убедительным. А во втором тайме просто лучше заиграли Манчестер, не давая Роме пространства для реализации ваших действий. Рома физически подсела , не успевали в передачах , в защите были постоянные провалы которые воплощало МЮ в забитые голы . Так ещё и сколько мячей ещё не забили , имели хорошие возможности Фернандеш и Кавани , Погба . Так что счёт мог быть не просто разгромным , но до неприличия позорным. Это ещё хорошо что так отделались . Очень жаль конечно и игроков Ромы и болельщиков, им можно только посочувствовать . Но это только игра. Я думаю можно уже поздравить МЮ с выходом в финал!!! Ответная игра в Италии будет только формальностью . Хоть Рома и постарается показать свою лучшую игру и хоть как-то сгладить это крупное поражение. Пожелаем хорошей игры Роме в ответном матче. Всем Добра !!!
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