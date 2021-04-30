«После перерыва всё пошло наперекосяк». Фонсека — о матче с МЮ

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился мыслями после поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:6) в рамках первой полуфинальной встречи Лиги Европы.
Это тяжелое поражение. Мы провели хороший первый тайм, но полностью провалили второй.
Трудно объяснить, как команда, которая провела такой замечательный первый тайм, так ужасно сыграла во втором. Трудно играть с такими командами, как МЮ, без замен. Все равно приятно, что мы добрались до этой стадии и можем играть так, как мы играли в первом тайме. Но после перерыва все пошло наперекосяк.