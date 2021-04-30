«После перерыва всё пошло наперекосяк». Фонсека — о матче с МЮ

Главный тренер «Ромы» поделился мыслями после поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:6) в рамках первой полуфинальной встречи Лиги Европы.

Это тяжелое поражение. Мы провели хороший первый тайм, но полностью провалили второй.