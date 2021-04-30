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Смоллинг: «„Рома“ пропустила небрежные голы. Крайне разочаровывающий исход»

30 апреля 2021, 03:16
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед6 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал гостевое поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Крайне разочаровывающий результат. Особенно расстраивает то, что мы не смогли извлечь выгоду из первого тайма. Второй тайм — это сплошное разочарование.

Пропущенные голы были небрежными. Это разрушило всю тяжёлую работу, проделанную в первом тайме.

В этом сезоне у нас очень много травм. Это не повод пропускать так много мячей, но это не даёт вам идеально подготовиться к матчам.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
30 апреля в 10:26
Теперь поняли, почему Смоллинг у них , а не у нас?) Вот бы ещё Линделёфа к кому-нибудь пристроить)
ДАША Д
ДАША Д
30 апреля в 07:41
Теперь тут все ясно.
St David
St David
30 апреля в 04:57
Судя по всему, Смоллинг действовал как засланный казачок и накосячил в 3 или даже 4 ситуациях с голом.
ОПС
ОПС
30 апреля в 03:25
Одним разочарование, а другим радость.
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