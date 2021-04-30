Смоллинг: «„Рома“ пропустила небрежные голы. Крайне разочаровывающий исход»

Защитник «Ромы» прокомментировал гостевое поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Крайне разочаровывающий результат. Особенно расстраивает то, что мы не смогли извлечь выгоду из первого тайма. Второй тайм — это сплошное разочарование.

Пропущенные голы были небрежными. Это разрушило всю тяжёлую работу, проделанную в первом тайме.

В этом сезоне у нас очень много травм. Это не повод пропускать так много мячей, но это не даёт вам идеально подготовиться к матчам.