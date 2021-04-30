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Пеллегрини: «„Рома“ ещё не вылетела из Лиги Европы. Будем биться до конца»

30 апреля 2021, 04:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед6 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал гостевое поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Мы провели отличный первый тайм. Я действительно не знаю, что произошло после перерыва.

Мы старались подготовиться к матчу так, словно это игра всей жизни, и сделаем то же самое перед ответной встречей. мы будем бороться до финального свистка.

В перерыве мы вышли из раздевалки, сказав друг другу, что нужно продолжаться бороться, что на табло отличный счёт. Но затем всё пошло иначе, и сейчас об этом трудно говорить.

«Рома» ещё не вылетела из Лиги Европы. Мы будем биться до конца. Тренер проделал, или, скорее, продолжает делать работу, помогая каждому прогрессировать день ото дня. Я уверен, что его будут критиковать, как и игроков, но это справедливо.

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Comentarios
Comentarios
30 апреля в 10:36
А че 4-0 в Риме .. :)
shur
shur
30 апреля в 10:15, ред.
....фантазер, да и как то очень по детски, аж в слезу ввёл, мальчуган!
barcamilan
barcamilan
30 апреля в 10:08
рома уже вылетела, наивный ты
112910415
112910415
30 апреля в 08:39
занавес фактически опущен
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 апреля в 07:55
"Рома" проигрывает разгромно в первом матче противостояния в европейском кубке.
Барселона: "Это ловушка!!"
25процентный клоун
25процентный клоун
30 апреля в 07:23
Роме достаточно выиграть 5:1 или 8-3, так что в этой паре ещё ни чего не ясно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 апреля в 06:59
Игра была огонь!
SHMEL
SHMEL
30 апреля в 06:47
Более чем уверен, Рома дома не выиграет 4:0
амурец
амурец
30 апреля в 06:19
ну хорошо,что такой настрой, хотя шансов практически нет, с другой стороны когда то так тоже думали когда Рома играла с Барселоной
Эдмон
Эдмон
30 апреля в 06:15
давайте удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 апреля в 05:56
Сложно будет римлянам забить МЮ четыре безответных гола.
КЭТиК
КЭТиК
30 апреля в 05:44
Ещё нет, но по факту уже да.
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 05:40
Это только хотелки !!!
sv_1969
sv_1969
30 апреля в 05:32
Не думаю что они отыграют столько
Leha-ha50
Leha-ha50
30 апреля в 05:00
Похоже, в этом матче все решено. Как бы не бодрились игроки Ромы, результат практически не оставляет им шансов на продолжение борьбы за кубок. Тут все кончено. Такое преимущество МЮ уж точно не растеряет. Второй тайм римлянами был проигран вчистую. МЮ можно готовиться к финалу.
Вскм здоровья.
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