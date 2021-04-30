Пеллегрини: «„Рома“ ещё не вылетела из Лиги Европы. Будем биться до конца»

Полузащитник «Ромы» прокомментировал гостевое поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Мы провели отличный первый тайм. Я действительно не знаю, что произошло после перерыва.

Мы старались подготовиться к матчу так, словно это игра всей жизни, и сделаем то же самое перед ответной встречей. мы будем бороться до финального свистка.

В перерыве мы вышли из раздевалки, сказав друг другу, что нужно продолжаться бороться, что на табло отличный счёт. Но затем всё пошло иначе, и сейчас об этом трудно говорить.

«Рома» ещё не вылетела из Лиги Европы. Мы будем биться до конца. Тренер проделал, или, скорее, продолжает делать работу, помогая каждому прогрессировать день ото дня. Я уверен, что его будут критиковать, как и игроков, но это справедливо.