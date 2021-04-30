Сака: «„Арсенал“ показал, что лучше „Вильярреала“ даже вдесятером»

Вингер «Арсенала» прокомментировал гостевое поражение от «Вильярреала» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Во втором тайме было много позитива, но начинать полуфинальный матч вот так... Мы ничего не создавали, были пассивными и проигрывали все дуэли. Я очень рад, что во втором тайме мы взяли себя в руки и оставили себе шанс на «Эмирейтс».

Мы продемонстрировали, что мы лучше их даже вдесятером, так что всё в наших руках. Когда мы играем так, как надо, то можем победить любого.