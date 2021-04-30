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Сака: «„Арсенал“ показал, что лучше „Вильярреала“ даже вдесятером»

30 апреля 2021, 04:27
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Вингер «Арсенала» Бакайо Сака прокомментировал гостевое поражение от «Вильярреала» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Во втором тайме было много позитива, но начинать полуфинальный матч вот так... Мы ничего не создавали, были пассивными и проигрывали все дуэли. Я очень рад, что во втором тайме мы взяли себя в руки и оставили себе шанс на «Эмирейтс».

Мы продемонстрировали, что мы лучше их даже вдесятером, так что всё в наших руках. Когда мы играем так, как надо, то можем победить любого.

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Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Dirty_Harry (раскрыть)
30 апреля в 16:02
Да не будет никаких радикальных перемен. Там же в руководстве "эффективные менеджеры", которые понимают только в бизнес. Проведут трансформацию, уволят какого-нибудь уборщика, себе премию назначат.
112910415
112910415
30 апреля в 08:29
от таких заклинаний никакой пользы нет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 апреля в 08:10, ред.
Не перестаю удивляться, когда после проигрыша или даже разгрома игроки говорят " Мы были лучше". Быть лучше нужно не на словах после матча, а на поле во время игры . И счет на табло тогда покажет, что вы действительно были сильнее.
А трепать языком после проигрыша - удел слабаков...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
30 апреля в 07:46
Желаю удачи подводникам в следующем матче, такой Арсенал надо добить и унизить, что бы наконец произошли радикальные перемены, поделом будет всем тем кто издевался и смеялся над Венгером и вынудил его в итоге покинуть клуб. Кронке продай клуб жадная свинья!
SHMEL258
SHMEL258
30 апреля в 06:48
Жёлтые в гостях запрутся, ничейку сгоняют и пройдут дальше.
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 05:42
Счёт на табло !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
30 апреля в 05:35
Большой разницы не заметил
Leha-ha50
Leha-ha50
30 апреля в 04:54
Кто больше забил, тот и лучше.
КЭТиК
КЭТиК
30 апреля в 04:43
Ну да, проиграли и лучше...
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