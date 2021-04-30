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Лукас Васкес согласился продлить контракт с «Реалом»

30 апреля 2021, 15:44

Полузащитник Лукас Васкес может остаться в «Реале».

Мадридский клуб не мог договориться с футболистом о новом соглашении, а интерес к игроку проявляют ПСЖ и «Бавария», однако сейчас стороны нашли компромисс.

Как сообщается, «Реал» предложил Васкесу трёхлетний контракт (с возможностью продления ещё на сезон) с зарплатой в 5 млн евро. Полузащитника устроило такое предложение, он готов поставить подпись под новой сделкой.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
30 апреля в 19:30
хорошая новость!! осталось теперь с Вараном и Рамосом продлить контракты!!
ДСА
ДСА
30 апреля в 16:38
Уже прижился, зарплат хорошая, другого не надо.
sv_1969
sv_1969 ответ gen.v3trov (раскрыть)
30 апреля в 16:26
Рабочая лошадка в хорошем смысле этого слова
RaulitoS
RaulitoS
30 апреля в 16:20
Только представьте себе, по нынешнему курсу это 37 791 666 рублей 67 копеек в месяц) Да уж, падает уровень доходов бедных футболистов!)
gen.v3trov
gen.v3trov
30 апреля в 15:59, ред.
Васкес это представитель очень редкого класса - универсальный игрок! Его можно ставить и в нападение и в полузащите и защите. Он не будет блистать не на одной из этих позиций, но и не подведёт, т.е. на него можно всегда положиться.
Такие игроки большая редкость и очень напрасно руководство Реала недооценивает всю важность Васкеса для команды.
Васкеса - молодец, может он и хотел зп боьше, но все таки, думаю, у него есть любовь к клубу и желание продолжать приносить пользу и главное выигрывать трофеи, поэтому и остается.
jobss
jobss ответ 112910415 (раскрыть)
30 апреля в 15:53
Добрый, продлил
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