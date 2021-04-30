Лукас Васкес согласился продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник Лукас Васкес может остаться в «Реале».
Мадридский клуб не мог договориться с футболистом о новом соглашении, а интерес к игроку проявляют ПСЖ и «Бавария», однако сейчас стороны нашли компромисс.
Как сообщается, «Реал» предложил Васкесу трёхлетний контракт (с возможностью продления ещё на сезон) с зарплатой в 5 млн евро. Полузащитника устроило такое предложение, он готов поставить подпись под новой сделкой.
Такие игроки большая редкость и очень напрасно руководство Реала недооценивает всю важность Васкеса для команды.
Васкеса - молодец, может он и хотел зп боьше, но все таки, думаю, у него есть любовь к клубу и желание продолжать приносить пользу и главное выигрывать трофеи, поэтому и остается.
Такие игроки большая редкость и очень напрасно руководство Реала недооценивает всю важность Васкеса для команды.
Васкеса - молодец, может он и хотел зп боьше, но все таки, думаю, у него есть любовь к клубу и желание продолжать приносить пользу и главное выигрывать трофеи, поэтому и остается.