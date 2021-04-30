Лукас Васкес согласился продлить контракт с «Реалом»

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30 апреля 2021, 15:44

Полузащитник может остаться в «Реале».

Мадридский клуб не мог договориться с футболистом о новом соглашении, а интерес к игроку проявляют ПСЖ и «Бавария», однако сейчас стороны нашли компромисс.

Как сообщается, «Реал» предложил Васкесу трёхлетний контракт (с возможностью продления ещё на сезон) с зарплатой в 5 млн евро. Полузащитника устроило такое предложение, он готов поставить подпись под новой сделкой.