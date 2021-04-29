Месси продлит контракт с «Барселоной», Лео готов сократить зарплату на 50%

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29 апреля 2021, 15:21

Нападающий близок к продлению контракта с «Барселоной».

Как сообщается, на прошлой неделе президент каталонского клуба Жоан Лапорта и отец футболиста Хорхе Месси, являющийся его агентом, провели встречу, на которой обсудили возможность подписания нового соглашения игрока. «Барселона» собирается предложить Месси двухлетний контракт, а сам нападающий готов пойти на сокращение заработной платы на 50%. Экономия на зарплате Лео может помочь «сине-гранатовым» подписать форварда дортмундской «Боруссии» . Таким образом, «Барселона» может удовлетворить требование Месси о создании более конкурентоспособной команды.

Кроме того, после завершения двухлетнего контракта с «Барселоной», Лео отправится в «Интер Майами», которым владеет . В американском клубе Месси собирается воссоединиться со своим другом и бывшим партнёром по «Барселоне» . Также аргентинец станет послом «Барселоны» на американском континенте, чтобы способствовать распространению бренда клуба в США . Когда Месси решит закончить карьеру, ему будет предложена должность главного тренера «сине-гранатовых».

Отмечается, что сторона Месси с интересом встретила такое предложение «Барселоны», что стало важным моментом начала переговоров.