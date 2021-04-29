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Месси продлит контракт с «Барселоной», Лео готов сократить зарплату на 50%

29 апреля 2021, 15:21

Нападающий Лионель Месси близок к продлению контракта с «Барселоной».

Как сообщается, на прошлой неделе президент каталонского клуба Жоан Лапорта и отец футболиста Хорхе Месси, являющийся его агентом, провели встречу, на которой обсудили возможность подписания нового соглашения игрока. «Барселона» собирается предложить Месси двухлетний контракт, а сам нападающий готов пойти на сокращение заработной платы на 50%. Экономия на зарплате Лео может помочь «сине-гранатовым» подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Таким образом, «Барселона» может удовлетворить требование Месси о создании более конкурентоспособной команды.

Кроме того, после завершения двухлетнего контракта с «Барселоной», Лео отправится в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. В американском клубе Месси собирается воссоединиться со своим другом и бывшим партнёром по «Барселоне» Луисом Суаресом. Также аргентинец станет послом «Барселоны» на американском континенте, чтобы способствовать распространению бренда клуба в США. Когда Месси решит закончить карьеру, ему будет предложена должность главного тренера «сине-гранатовых».

Отмечается, что сторона Месси с интересом встретила такое предложение «Барселоны», что стало важным моментом начала переговоров.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 08:45
Ему титулы нужны,надо валить !
амурец
амурец
30 апреля в 01:51
да к этому всё и шло, Месси не дурак и понимает, что он великий только для Барселоны, а в других клубах просто звёздный игрок, но после пары тройки матчей там поймут, что звезда он дутая, поэтому и пошёл на условия клуба
Gelious
Gelious ответ Oplot (раскрыть)
29 апреля в 22:25
А, Роналду виноват, что у Ювентуса в плей офф только в последнем матче за три сезона забили кроме него наконец, а привозы были жесть? Хотя и он стареет, спору нет
Spartach from kg
Spartach from kg
29 апреля в 22:07
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Oplot (раскрыть)
    29 апреля в 21:58
    Ювентус развалили бездарные руководители. Месси маменькин сынок, т.е. его мама - Барселона
    ТТ
    ТТ
    29 апреля в 21:12
    Я даже не могу предоставить его в другой футбольной команде!
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    29 апреля в 20:07
    По любому лучший, это все знают. Просто сущность многих людей - это облить кого-то грязью, ну кайф у них такой. 🤷‍♂️
    Oplot
    Oplot ответ Gelious (раскрыть)
    29 апреля в 19:59, ред.
    Лео лучший,ты лучше посмотри как Роналду пришел в Юве и можно сказать довел до развала,хотя Юве до этого постоянно был в топах и в Европе,а сейчас если Юве не попадет в лч Роналду вообще свалит,это хочешь сказать норм?
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Nazi (раскрыть)
    29 апреля в 19:50
    Ты слишком самокритичен, парень.
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    29 апреля в 19:13
    Это радует... Лео доказал очередной раз, что человеческие качества для него куда важнее чем деньги. Он настоящий капитан и лидер!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    29 апреля в 18:55
    Мне искренне жаль.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    29 апреля в 17:36
    Ожидаемое решение
    Megаtron
    Megаtron
    29 апреля в 17:35, ред.
      Elliada
      Elliada
      29 апреля в 17:29
      Месси уйдет из Барселоны, когда Роналду уедет из Европы
      Caniggia
      Caniggia
      29 апреля в 17:22
      Если про зарплату правда, то это достойный поступок известного и почитаемого во всём мире человека. Только по поводу тренерства - это очень сомнительно. Будет таким же манекеном, как Семак. Только Семаку можно не тренировать, он там и взят в качестве манекена, а в Барсе это не прокатит.
      Брулин
      Брулин
      29 апреля в 17:22
      Было б красиво если бы Месси завершил карьеру в Барселоне, но если хочет под конец поиграть в МЛС, то пожалуйста.
      Nazi
      Nazi
      29 апреля в 17:00
      Какой из него тренер люди добрые, он же тупой, черт побери, неужели все ослепли там :)
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      29 апреля в 16:58, ред.
      Хочется сказать респект, но..... Если бы до ковида он так согласился, а теперь это не его прихоть

      Из Месси выйдет не плохой физрук, будет ставить антифутбол как Гвардиола
      Little Caprice
      Little Caprice
      29 апреля в 16:58
      "Когда Месси решит закончить карьеру, ему будет предложена должность главного тренера «сине-гранатовых»" - а ведь до этого предложения была вполне сносная утка. Но нет, всё испортили :)
      112910415
      112910415
      29 апреля в 16:45
      предельно интересная новость, революционная даже
      Джон Иванов 2
      Джон Иванов 2
      29 апреля в 16:44, ред.
      Лео и капитан то ни о чём, какой еще тренер
      ATG
      ATG
      29 апреля в 16:32
      Респект ЛЕО !!!
      Эдмон
      Эдмон
      29 апреля в 16:30
      так да че бегать то по клубам
      abramjan
      abramjan
      29 апреля в 16:28
      А сколько пафоса было...меси оскорбили не отпустив теперь он уйдет...ахахххххаааа)...сглотнул меся так как знает что никому не нужен интриган в команде и зависимый от судей и напарников пешеход..
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      29 апреля в 16:00
      Аргентинцу-то подобный контракт интересен, но вот интересен ли он самой Барселоне? Пора начинать строить новую молодую команду и отпустить Лео, иначе просто оттянется неизбежное и выльется в бОльшие проблемы в будущем. Да и английские клубы скупят всю перспективную молодёжь, а в наше время выпасть из течения смерти подобно.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      29 апреля в 15:58
      Пока это только слухи , но вполне неплохой вариант для обоих сторон. Снижение зарплаты - это важный шаг для клуба. Можно было и поболе урезать , Лео бы точно не обеднел бы. Хотя и так вполне существенное снижение. Ждем лета, посмотрим , чем порадует на Лапорта во время ТО.
      Всем здоровья.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      29 апреля в 15:51
      А в будущем Барселона вообще станет собственностью аргентоса, шикарный контракт ничего не скажешь. Барселона у него в заложниках видимо
      Futurista
      Futurista
      29 апреля в 15:51
      Повысить зп в 3 раза и сократить на 50%...
      волгодон 2
      волгодон 2
      29 апреля в 15:49
      полигон для финансовых сплетников
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      29 апреля в 15:41
      Всё таки добазарились...
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