УЕФА присоединился к бойкоту социальных сетей.

Ранее стало известно, что все английские футбольные клубы и ведущие СМИ объявили бойкот социальным сетям из-за проявлений расизма в интернете.

UEFA will join a coalition of English footballing stakeholders by staying silent across its social media platforms this weekend.



The aim of the boycott is to show solidarity in the fight against online abuse. It will run from 16:00 CEST on Friday to 23:59 CEST on Monday.

UEFA

UEFA