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Игрок из чемпионата Болгарии сообщил, что соперник назвал его «обезьяной»

25 апреля 2021, 12:27
ЭтырЛоготип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)1 : 1Логотип футбольный клуб Славия (София)СлавияМатч завершен

Габонский форвард «Этыра» Гаэтан Мисси Мезу на своей странице в фейсбуке сообщил, что подвергся оскорблению на расовой почве от вратаря софийской «Славии» Светослава Вутсова в матче 26-го тура чемпионата Болгарии (1:1).

Сегодня случилось нечто серьезное. Событие, которому нет места ни на футбольном поле, ни в жизни. Оскорблять из-за цвета кожи, религии или по любой другой причине недопустимо. Когда я предупредил арбитра, что вратарь соперника оскорбил меня, назвав «обезьяной», он меня не послушал и даже предупредил о желтой карточке.

Я пытался спорить с ним, давая понять, что это серьезно, но он ничего не хотел знать. Поэтому я задаю себе вопрос: «Что делать?» Что нужно сделать, чтобы это прекратилось? Я не первый и не последний, кто пострадает в такой ситуации, но я устал, я больше не могу терпеть подобные вещи.

Поэтому я сделаю все возможное, чтобы расизму больше не было места в футболе и в мире в целом. Стоп Расизм!

Также недавно расистский скандал произошел с участием игрока чешской «Славии».

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09 апреля ФотоКомментарии14
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Изгой
Изгой ответ Rattlehead (раскрыть)
25 апреля в 14:31
Зачётный видос. Голубочкин прикольный бодибилдер)
Изгой
Изгой
25 апреля в 14:30
Учитывая, что обезьяны относятся к приматом, т.е высшие животные, его ещё и похвалили. Я бы футболиста приматом не назвал, они на уровне беспозвоночных))
dimagas2
dimagas2
25 апреля в 14:21
STVA 1
STVA 1
25 апреля в 14:14
Mangur
Mangur
25 апреля в 14:03
Странно. Габонцу никто не сообщил в школе что человек произошёл от обезьяны?
морозз
морозз
25 апреля в 14:01
Что делать? - к себе в жаркую Африку на пальму!
poodle
poodle
25 апреля в 13:59
негры всего мира успокоитесь уже!
poodle
poodle
25 апреля в 13:58
как же эти обиженки надоели,назови его в ответ бледнолицым,беляш,ещё как-нибудь,ну хватит уже!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 13:56
Не вижу криминала
Incredulous
Incredulous
25 апреля в 13:52
Удобно быть негром в футболе, всегда есть козырь в рукаве, при любой непонятной ситуации, говори, что тебя назвали обезьяной или нигером. Схема рабочая и не раз проверенная.
batog
batog
25 апреля в 13:45
Не обезьяна, а козел!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 13:45
Снова негра назвали негром и это расизм.
Rattlehead
Rattlehead
25 апреля в 13:38
Так?
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
25 апреля в 13:32
Не....на пантеру бы пожаловался)...
sv_1969
sv_1969
25 апреля в 13:31
ё моё!Это уже реально на грани маразма! как дети малые!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 13:20
А еслиб он его львом назвал,он бы стал жаловаться!?
За адекватность
За адекватность
25 апреля в 13:18
"но я устал, я больше не могу терпеть подобные вещи."
Гриша Гриша
Гриша Гриша
25 апреля в 13:14
Киньте ему банан
Romkurch
Romkurch
25 апреля в 13:07
Обезьяна должна играть в джунглях.
LOpp
LOpp
25 апреля в 13:07
А ты назови его верблюдом
КЭТиК
КЭТиК
25 апреля в 12:51
Любят люди считать себя обезьянами и тут ничего не поделаешь.
X-GadZ
X-GadZ
25 апреля в 12:42
Самое интересное, что когда называют "белым" - это не расизм)
aventure61
aventure61
25 апреля в 12:36
что делать? валить в габон или в зоопарк. обезьяны какие обидчевые пошли.
VAN ARM
VAN ARM
25 апреля в 12:36
а загорелые стали полиглотами)))
Futurista
Futurista
25 апреля в 12:31
Вратаря и судью на колени...обезьяну в зоопарк...
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