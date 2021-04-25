Игрок из чемпионата Болгарии сообщил, что соперник назвал его «обезьяной»

Габонский форвард «Этыра» на своей странице в фейсбуке сообщил, что подвергся оскорблению на расовой почве от вратаря софийской «Славии» в матче 26-го тура чемпионата Болгарии (1:1).

Сегодня случилось нечто серьезное. Событие, которому нет места ни на футбольном поле, ни в жизни. Оскорблять из-за цвета кожи, религии или по любой другой причине недопустимо. Когда я предупредил арбитра, что вратарь соперника оскорбил меня, назвав «обезьяной», он меня не послушал и даже предупредил о желтой карточке.

Я пытался спорить с ним, давая понять, что это серьезно, но он ничего не хотел знать. Поэтому я задаю себе вопрос: «Что делать?» Что нужно сделать, чтобы это прекратилось? Я не первый и не последний, кто пострадает в такой ситуации, но я устал, я больше не могу терпеть подобные вещи.

Поэтому я сделаю все возможное, чтобы расизму больше не было места в футболе и в мире в целом. Стоп Расизм!