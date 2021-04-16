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Петржела: «Чёрный есть чёрный, а белый есть белый. Как по-другому сказать?»

16 апреля 2021, 14:33

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал новость о том, что защитник «Славии» Ондрей Кудела был дисквалифицирован на 10 матчей за расистское оскорбление в матче против «Рейнджерс».

Игроки «Славии» не поддержали акцию BLM перед матчами ЛЕ с «Арсеналом».

Игроки «Славии» сделали всё правильно. Был большой конфликт между Камарой и Куделой. Для Ондрея это стало большой проблемой: его обвинили в расизме. Я его знаю и не верю, что он мог сказать что-то расистское. Вся Чехия и «Славия» стоит за Куделу. Прекрасная команда, много иностранцев, в числе темнокожих, но никаких таких проблем в команде нет. Они поэтому и решили, что будут стоять и держаться друг за друга и не встанут на колено. Это их решение. В Чехии достаточно назвать кого-то черным и тебя уже обвиняют в расизме. Черный есть черный, а белый есть белый. Как по-другому сказать? Это нормально, где здесь расизм?

То, что Куделу дисквалифицировали на 10 матчей, а Камару на три — катастрофа! Камара ударил три раза Куделу в лицо после игры и получил такую маленькую дисквалификацию. Кудела что-то сказал, но никто не знает, что именно. Ондрей говорит, что ничего расистского он не произносил, а Камара говорит, что такое было. Кому верить? Это сложный вопрос. Но то, что Глен ударил Ондрея, видели все. В Чехии говорят, что все будет в порядке, когда будет результат. Но на данный момент — это шок для «Славии» и всей Чехии.

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Dauletbek
Dauletbek
16 апреля в 20:57
С этим расизмом они перестараются...
Garrincha58
Garrincha58
16 апреля в 20:29
чернявый и белявый, смуглявый и блондинистый,а вообщето не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, если её там нет, а в УЕФА или ФИФА всё не угомонятся и ещё какие то коленопреклонения придумали
berda2003
berda2003
16 апреля в 19:43
твари не белые из африки - так правильно?
112910415
112910415
16 апреля в 19:10
прилюдное избиение за недоказанный расизм ... это катастрофа
и официальные инстанции одобряют ...
это катастрофа вдвойне
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 18:03
Красавец, всё правильно сказал,потдерживаю
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 15:10
Не черный, а африканец, не белый, а европеец.
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 14:57
Три два раз есть три два раз!Черный он и есть черный! Все правильно Власта!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 14:38
Действительно, мы же не можем чёрное называть розовым.
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