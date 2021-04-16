Петржела: «Чёрный есть чёрный, а белый есть белый. Как по-другому сказать?»

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16 апреля 2021, 14:33

Бывший наставник «Зенита» прокомментировал новость о том, что защитник «Славии» был дисквалифицирован на 10 матчей за расистское оскорбление в матче против «Рейнджерс».

Игроки «Славии» не поддержали акцию BLM перед матчами ЛЕ с «Арсеналом».