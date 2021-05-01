Клопп: «Как может следующий сезон в АПЛ быть проще? Соперники сильны»

Главный тренер «Ливерпуля» подчеркнул, что следующий сезон в чемпионате Англии для мерсисайдцев не будет проще нынешнего.

Становится только труднее, потому что «Сити» никогда не останавливается. Это очевидно. Они не останавливались раньше и не собираются это делать. Два года подряд мы были у них на хвосте. Ладно, один год мы были впереди них, но мы никогда не считали, что это будет повторяться следующие 10 лет.

Сейчас шагнул вверх «Манчестер Юнайтед». Это видят все. «Челси», несомненно, занимает прекрасную строчку, имеет топ-состав, и я уже говорил, что Томас [Тухель] унаследовал подарок [в «Челси»]. Вы видите, как они хороши, так что легче не станет.

Мы говорим не только о «Ман Сити». Несомненно, будут и другие команды. Как «Лестер» с блестящим тренером и топ-составом, которые справляются с различными ситуациями. Никто не должен списывать со счетов «Тоттенхэм» и «Арсенал». «Вест Хэм» набрал очень хороший ход.

Как может быть проще? Дело не только в «Сити». Единственный хороший момент с этим клубом заключается в том, что мы играем с ним только дважды в сезоне! Так что вам необходимо выигрывать и все остальные матчи, что достаточно нелегко сделать в этом чемпионате.