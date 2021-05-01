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Клопп: «Как может следующий сезон в АПЛ быть проще? Соперники сильны»

01 мая 2021, 07:51

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что следующий сезон в чемпионате Англии для мерсисайдцев не будет проще нынешнего.

Становится только труднее, потому что «Сити» никогда не останавливается. Это очевидно. Они не останавливались раньше и не собираются это делать. Два года подряд мы были у них на хвосте. Ладно, один год мы были впереди них, но мы никогда не считали, что это будет повторяться следующие 10 лет.

Сейчас шагнул вверх «Манчестер Юнайтед». Это видят все. «Челси», несомненно, занимает прекрасную строчку, имеет топ-состав, и я уже говорил, что Томас [Тухель] унаследовал подарок [в «Челси»]. Вы видите, как они хороши, так что легче не станет.

Мы говорим не только о «Ман Сити». Несомненно, будут и другие команды. Как «Лестер» с блестящим тренером и топ-составом, которые справляются с различными ситуациями. Никто не должен списывать со счетов «Тоттенхэм» и «Арсенал». «Вест Хэм» набрал очень хороший ход.

Как может быть проще? Дело не только в «Сити». Единственный хороший момент с этим клубом заключается в том, что мы играем с ним только дважды в сезоне! Так что вам необходимо выигрывать и все остальные матчи, что достаточно нелегко сделать в этом чемпионате.

После ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) в 33-м туре АПЛ «Ливерпуль» занимает шестое место в таблице.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
01 мая в 12:27
АПЛ не РПЛ
Karkaz
Karkaz ответ ЮЗИК (раскрыть)
01 мая в 12:23
А где непредсказуемость? Сити почти каждый год чемпионит. В прошлом году Ливерпуль решил навязать борьбу, да так, что надарвался. Теперь может не попасть даже в ЛЧ. Но не только в борьбе за первое место дело. В верхней части почти всегда одни и те же лица. МЮ, Лестер, МС, Ливерпуль, Тотенхэм, Челси. Чаще всего они занимают первые 7 строчек. Был еще Арсенал. Поэтому за непредсказуемостью это не в этот чемпионат.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 09:12
АПЛ традиционно непредсказуем, лучший чемпионат
swed27
swed27
01 мая в 09:07
Сдал старина Клопп
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 08:47
Ливеру надо усиляться!
STVA 1
STVA 1
01 мая в 07:55
Правильные слова
drug01
drug01
01 мая в 07:55
Игры покажут
shlomo
shlomo
01 мая в 07:54
Да уж проще точно не будет...
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