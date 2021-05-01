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Руджери: «С Серхио Рамосом Аргентина выиграла бы ЧМ. Он лучший в истории»

01 мая 2021, 01:45

Бывший защитник «Реала», чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Америки в составе сборной Аргентины Оскар Руджери в интервью ESPN выразил мнение, что нынешней команде «альбиселесте» для триумфа на ЧМ не хватает в составе защитника «Королевского клуба» и сборной Испании Серхио Рамоса.

Сборная Аргентины с Месси и Рамосом — это Кубок мира. Он [Рамос] просто монстр.

Если бы в защите у Аргентины играл Рамос, они были бы чемпионами мира. С Месси в составе, без сомнений. Он феномен.

Я бы хотел, чтобы в моей национальной команде был такой игрок, как Рамос. Если бы сегодня у нас был такой футболист, мы бы претендовали на победу в каждом чемпионате мира.

У нас были хорошие центральные защитники, но не лучшие в истории. Рамос — лучший. Было бы здорово, если бы он был аргентинцем. Он лучше меня, он номер один. Он сильнее всех.

Напомним, в последней встрече «Реала» с «Барселоной» (2:1) капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси догнал Рамоса по числу игр в Эль Класико. 35-летний испанец пропускал матч из-за травмы.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
01 мая в 03:11
Рамос лучший защитник в истории? Что он несет? Рамос в защите частенько косячит а прославился он в основном из за того что забивает решающие голы на последних минутах.
swed27
swed27
01 мая в 02:38
А без Рамоса Месси дотянулся только до серебра
da da da
da da da
01 мая в 02:28
не знаю,Рамос в сборной совершенно заурядный игрок в целом,особенно в последние лет 5-7
ОПС
ОПС
01 мая в 01:49
Это еще не факт.
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