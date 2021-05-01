Руджери: «С Серхио Рамосом Аргентина выиграла бы ЧМ. Он лучший в истории»

Бывший защитник «Реала», чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Америки в составе сборной Аргентины Оскар Руджери в интервью ESPN выразил мнение, что нынешней команде «альбиселесте» для триумфа на ЧМ не хватает в составе защитника «Королевского клуба» и сборной Испании Серхио Рамоса.
Сборная Аргентины с Месси и Рамосом — это Кубок мира. Он [Рамос] просто монстр.
Если бы в защите у Аргентины играл Рамос, они были бы чемпионами мира. С Месси в составе, без сомнений. Он феномен.
Я бы хотел, чтобы в моей национальной команде был такой игрок, как Рамос. Если бы сегодня у нас был такой футболист, мы бы претендовали на победу в каждом чемпионате мира.
У нас были хорошие центральные защитники, но не лучшие в истории. Рамос — лучший. Было бы здорово, если бы он был аргентинцем. Он лучше меня, он номер один. Он сильнее всех.
Напомним, в последней встрече «Реала» с «Барселоной» (2:1) капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси догнал Рамоса по числу игр в Эль Класико. 35-летний испанец пропускал матч из-за травмы.