Руджери: «С Серхио Рамосом Аргентина выиграла бы ЧМ. Он лучший в истории»

Бывший защитник «Реала», чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Америки в составе сборной Аргентины в интервью ESPN выразил мнение, что нынешней команде «альбиселесте» для триумфа на ЧМ не хватает в составе защитника «Королевского клуба» и сборной Испании .

Сборная Аргентины с Месси и Рамосом — это Кубок мира. Он [Рамос] просто монстр.

Если бы в защите у Аргентины играл Рамос, они были бы чемпионами мира. С Месси в составе, без сомнений. Он феномен.

Я бы хотел, чтобы в моей национальной команде был такой игрок, как Рамос. Если бы сегодня у нас был такой футболист, мы бы претендовали на победу в каждом чемпионате мира.

У нас были хорошие центральные защитники, но не лучшие в истории. Рамос — лучший. Было бы здорово, если бы он был аргентинцем. Он лучше меня, он номер один. Он сильнее всех.