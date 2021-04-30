Далот признался, что до сих пор живет с мамой

Защитник «Милана» рассказал о своей жизни в Италии.

За миланский клуб футболист выступает на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Мне было легко принять решение о совместной жизни со своей семьей. Я хочу, чтобы она была всегда рядом со мной. С тех пор, когда я перебрался в Манчестер, моя мама поехала со мной. Она работает учительницей. Скоро она вернется в Португалию, чтобы продолжить свою работу. Но ясно одно, что мама всегда остается мамой. Она мне очень помогла, когда я решил покинуть дом в 18 лет. С тех пор мы много с ней путешествовали по Европе.

В свободное время я гуляю со своей собакой и немного играю на PlayStation. Ложусь спать рано, около 22.30-23.00 часов, потому что смертельно устаю за день. Перед сном я немного с собакой и мамой сижу перед телевизором. Любимое блюдо? Это паста.