ГлавнаяНовости

Далот признался, что до сих пор живет с мамой

30 апреля 2021, 14:56

Защитник «Милана» Диогу Далот рассказал о своей жизни в Италии.

За миланский клуб футболист выступает на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Мне было легко принять решение о совместной жизни со своей семьей. Я хочу, чтобы она была всегда рядом со мной. С тех пор, когда я перебрался в Манчестер, моя мама поехала со мной. Она работает учительницей. Скоро она вернется в Португалию, чтобы продолжить свою работу. Но ясно одно, что мама всегда остается мамой. Она мне очень помогла, когда я решил покинуть дом в 18 лет. С тех пор мы много с ней путешествовали по Европе.

В свободное время я гуляю со своей собакой и немного играю на PlayStation. Ложусь спать рано, около 22.30-23.00 часов, потому что смертельно устаю за день. Перед сном я немного с собакой и мамой сижу перед телевизором. Любимое блюдо? Это паста.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
30 апреля в 15:46
Большая удача, когда в любом возрасте можно спокойно жить с родителями. Таких семей наверное не очень много в мире, а в России ещё меньше.
Брулин
Брулин
30 апреля в 15:01, ред.
Все правильно он делает! Нефиг шастать по ночным клубам!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100