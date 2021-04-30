Зидан — о матче «Барселоны»: «Я не радуюсь поражениям соперников»

Главный тренер «Реала» поделился мнением о предстоящем матче 34-го тура Ла Лиги против «Осасуны», а также прокомментировал вчерашнее поражение «Барселоны» в домашней встрече с «Гранадой» (1:2).

Мы приближаемся к концу сезона, и мы сосредоточены только на завтрашнем матче. Результат на «Камп Ноу» никак не повлияет на нашу игру. Мы не можем контролировать то, что происходит вокруг нас. Мы контролируем только то, что можем сделать сами. Ла Лига всегда была сложным чемпионатом, но я не радуюсь поражениям соперников.