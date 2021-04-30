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Зидан — о матче «Барселоны»: «Я не радуюсь поражениям соперников»

30 апреля 2021, 14:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о предстоящем матче 34-го тура Ла Лиги против «Осасуны», а также прокомментировал вчерашнее поражение «Барселоны» в домашней встрече с «Гранадой» (1:2).

Мы приближаемся к концу сезона, и мы сосредоточены только на завтрашнем матче. Результат на «Камп Ноу» никак не повлияет на нашу игру. Мы не можем контролировать то, что происходит вокруг нас. Мы контролируем только то, что можем сделать сами. Ла Лига всегда была сложным чемпионатом, но я не радуюсь поражениям соперников.

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3ton
3ton ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
02 мая в 10:48
Надежда всегда есть .
Многие короновали Атлетико чемпионом , а он разбазарил такое задел .
И сейчас Атлетико фаворит идя на первом месте , но уверенность пропала и появилось давление конкурентов .
vastudio
vastudio
30 апреля в 19:24
И кто же ему поверил, не радуется он))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 апреля в 15:58
Зидан это Зиданище и настоящий спортсмен и на такое не способен, такой как карлик может праздновать неудачу соперника.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ 3ton (раскрыть)
30 апреля в 15:41
Ну Надежда на чемпионство появилась , конечно нечему радоваться .
3ton
3ton
30 апреля в 15:12
А чего радоваться , если сами теряют очки со слабыми соперниками )))
Тут даже глупо троллить))
VAN ARM
VAN ARM
30 апреля в 14:39
верно! нужно радоваться своим победам!!))
beefs
beefs
30 апреля в 14:38
И правильно делаешь, так держать...
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