Зидан — о матче «Барселоны»: «Я не радуюсь поражениям соперников»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о предстоящем матче 34-го тура Ла Лиги против «Осасуны», а также прокомментировал вчерашнее поражение «Барселоны» в домашней встрече с «Гранадой» (1:2).
Мы приближаемся к концу сезона, и мы сосредоточены только на завтрашнем матче. Результат на «Камп Ноу» никак не повлияет на нашу игру. Мы не можем контролировать то, что происходит вокруг нас. Мы контролируем только то, что можем сделать сами. Ла Лига всегда была сложным чемпионатом, но я не радуюсь поражениям соперников.
Многие короновали Атлетико чемпионом , а он разбазарил такое задел .
И сейчас Атлетико фаворит идя на первом месте , но уверенность пропала и появилось давление конкурентов .
Многие короновали Атлетико чемпионом , а он разбазарил такое задел .
И сейчас Атлетико фаворит идя на первом месте , но уверенность пропала и появилось давление конкурентов .
Тут даже глупо троллить))
Тут даже глупо троллить))