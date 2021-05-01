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Рамос не сыграет против «Осасуны»

01 мая 2021, 09:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Реал» опубликовал заявку на домашний матч 34-го тура Примеры против «Осасуны».

В списке нет защитника Серхио Рамоса, который уже два дня работает в общей группе. Серхио пропускает матчи «Реала» с 13 марта.

Скорее всего, главный тренер команды Зинедин Зидан принял решение не рисковать Рамосом перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Челси» (1:1 – первая встреча).

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.

Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Мигель Гутьеррес.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Серхио Аррибас, Антонио Бланко.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго Гоэс.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 мая в 14:03
Кого это удивляет еще
Накир
Накир
01 мая в 10:21
Правильно все сделал
Брулин
Брулин
01 мая в 09:55, ред.
Сдесь и без него должни побеждать
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