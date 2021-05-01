Рамос не сыграет против «Осасуны»

«Реал» опубликовал заявку на домашний матч 34-го тура Примеры против «Осасуны».
В списке нет защитника Серхио Рамоса, который уже два дня работает в общей группе. Серхио пропускает матчи «Реала» с 13 марта.
Скорее всего, главный тренер команды Зинедин Зидан принял решение не рисковать Рамосом перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Челси» (1:1 – первая встреча).
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.
Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Мигель Гутьеррес.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Серхио Аррибас, Антонио Бланко.
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго Гоэс.