Рамос не сыграет против «Осасуны»

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01 мая 2021, 09:16

«Реал» опубликовал заявку на домашний матч 34-го тура Примеры против «Осасуны».

В списке нет защитника , который уже два дня работает в общей группе. Серхио пропускает матчи «Реала» с 13 марта.

Скорее всего, главный тренер команды Зинедин Зидан принял решение не рисковать Рамосом перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Челси» (1:1 – первая встреча).

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.

Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Мигель Гутьеррес.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Серхио Аррибас, Антонио Бланко.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго Гоэс.