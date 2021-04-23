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Зе Луиш полетел с «Локомотивом» на матч с «Тамбовом». Он не играл с декабря

23 апреля 2021, 19:56
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

23 апреля «Локомотив» вылетел в Саранск на матч 27-го тура РПЛ против «Тамбова», сообщает пресс-служба «железнодорожников» в твиттере.

Вместе с московской командой на матч полетел нападающий Зе Луиш. Форвард не выходил на поле в официальных матчах с 1 декабря 2020 года из-за перелома одной из костей стопы. Впоследствии игрок был прооперирован.

В текущем сезоне Зе Луиш провел 6 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
drug01
drug01
23 апреля в 20:24
Желаем удачи и голов
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 20:18
С Тамбовом по любому справятся.
shlomo
shlomo
23 апреля в 20:04
Ну может он хочет в Тамбов......"мальчик хочет в Тамбов...."
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 20:01
Посидит на лавке, присмотрится , а вось и на 15-20 минут выпустят.
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