Зе Луиш полетел с «Локомотивом» на матч с «Тамбовом». Он не играл с декабря

23 апреля «Локомотив» вылетел в Саранск на матч 27-го тура РПЛ против «Тамбова», сообщает пресс-служба «железнодорожников» в твиттере.
Вместе с московской командой на матч полетел нападающий Зе Луиш. Форвард не выходил на поле в официальных матчах с 1 декабря 2020 года из-за перелома одной из костей стопы. Впоследствии игрок был прооперирован.
Вылетаем в Саранск на завтрашний матч с «Тамбовом» ✈ pic.twitter.com/atL7J5TWKC— «Локомотив» (@fclokomotiv) April 23, 2021
В текущем сезоне Зе Луиш провел 6 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.