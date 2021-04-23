Зе Луиш полетел с «Локомотивом» на матч с «Тамбовом». Он не играл с декабря

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23 апреля 2021, 19:56

23 апреля «Локомотив» вылетел в Саранск на матч 27-го тура РПЛ против «Тамбова», сообщает пресс-служба «железнодорожников» в твиттере.

Вместе с московской командой на матч полетел нападающий . Форвард не выходил на поле в официальных матчах с 1 декабря 2020 года из-за перелома одной из костей стопы. Впоследствии игрок был прооперирован.

Вылетаем в Саранск на завтрашний матч с «Тамбовом» ✈ pic.twitter.com/atL7J5TWKC — «Локомотив» (@fclokomotiv) April 23, 2021