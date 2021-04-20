Роналду к ним не поедет. Евро-2020 без игроков из клубов Суперлиги лишится блеска

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вчера, 16:54

И кто будет фаворитом в таком случае?

Один из мощнейших рычагов давления УЕФА в войне за футбольные территории и большие деньги — это футболисты клубов Суперлиги, которые необязательно согласны с решением своих боссов. Не все хотят быть марионетками в руках дона Флорентино Переса и его друзей, а президент УЕФА Александер Чеферин подливает масла в огонь:

Наша игра стала величайшим видом спорта в мире, потому что мы стоим на принципах соревновательности, честности и спортивных качеств. Мы не хотим, чтобы это менялось. И не позволим. Никогда, никогда. Сейчас мы обращаемся к любителям футбола во всем мире, коих миллионы, также мы просим поддержки у СМИ , политиков и руководителей футбольных организаций. Сейчас мы делаем все, чтобы эта гадкая затея с так называемой Суперлигой не увенчалась успехом. Как раннее было объявлено ФИФА и шестью конфедерациями, игрокам, которые будут выступать в закрытой лиге, будет запрещено принимать участие в чемпионатах мира и Евро. Они не смогут представлять свои сборные в международных матчах.

Во-первых, пока не до конца понятно, кому будет нанесен больший урон в случае такого решения — турнирам под эгидой УЕФА или намечающейся Суперлиге. Но футболисты уже задумались, некоторые даже начали бунтовать.

Во-вторых, у 12 клубов еще есть возможность передумать, покаяться и отбросить/отложить свою затею.

В-третьих, если Перес и Аньелли поведут свой корабль сквозь волны и ветер, сами футболисты смогут выбрать свою судьбу и потребовать трансферов.

Так или иначе, в нынешней формулировке УЕФА говорится о том, что в матчах Евро не смогут принять участие футболисты, сыгравшие в закрытом турнире (читай — Суперлиге), но запуск этого проекта намечен на август, в то время как чемпионат Европы пройдет в начале лета, то есть ограничений по идее быть не должно.

Но если УЕФА и Суперлига не сумеют договориться за ближайший месяц, то Евро может стать показательной поркой и демонстрацией силы со стороны Чеферина. Конечно, это будет выстрел себе ногу (если не в более серьезный орган) из дробовика, но и ситуация в дюжине клубов объявленной Суперлиги дестабилизируется, если их футболисты не смогут поехать на Евро. Очень любопытно, во что превратятся составы топовых сборных и главных претендентов на победу, если события примут такой оборот.

Сборная Франции

Главные потери: Льорис («Тоттенхэм»), Варан («Реал»), Погба ( МЮ ), Канте, Жиру (оба — «Челси»), Гризманн, Дембеле (оба — «Барселона»).

Ориентировочный состав: Манданда — Павар, Кимпембе, Люка Эрнандес, Динь — Камавинга, Толиссо, Ауар — Коман, Бен-Йеддер, Мбаппе.

Даже без футболистов из Суперлиги «трехцветные» будут претендовать на победу на «оскопленном» Евро, особенно с учетом потерь других сборных. На месте Мбаппе, набирающий Камавинга и футболисты «Баварии», на многих позициях по-прежнему завидная глубина состава. Например, в центре обороны могут сыграть переходящий из «РБ Лейпциг» в «Баварию» Дайот Упамекано или защитник «Севильи» Жюль Кунде.

Сборная Англии

Главные потери: Кейн («Тоттенхэм»), Стерлинг, Фоден, Уокер, Стоунз (все — «Манчестер Сити»), Рэшфорд, Магуайр (оба — МЮ ), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маунт, Чилуэлл (оба — «Челси»).

Ориентировочный состав: Поуп — Кэш, Мингс, Коуди, Таргетт — Райс, Беллингхэм, Мэддисон — Санчо, Грилиш, Калверт-Льюин.

Четыре футболиста «Астон Виллы», Санчо и Беллингхэм из дортмундской «Боруссии», «Бернли», «Вулверхэмптон», «Эвертон», «Вест Хэм» и «Бернли» тоже здесь. Как известно, у Гарета Саутгейта в распоряжении четыре состава «Трех Львов», так что англичане могут собрать достойную команду даже без футболистов из топ-6 АПЛ , где сосредоточены главные звезды.

Сборная Испании

Главные потери: Рамос, Карвахаль (оба — «Реал»), Альба, Бускетс, Педри (все — «Барселона»), Льоренте, Коке (оба — «Атлетико»), Родри, Ф. Торрес (оба — «Ман Сити»), Мората («Ювентус»).

Ориентировочный состав: Симон — Порро, Пау Торрес, И. Мартинес, Гайя — Мерино, Фабиан Руис, Луис Альберто, Дани Ольмо — Адама Траоре, Морено.

Конечно, представить сборную Испании без футболистов «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» довольно сложно, но ничего невозможного нет, как было еще лет 10 назад, когда играли Касильяс, Хави, Иньеста. Этот состав, понятно, не сильнейший, но вполне боеспособный.

Сборная Германии

Главные потери: тер Штеген («Барселона»), Рюдигер, Хаверц, Вернер (все — «Челси»), Гюндоган («Манчестер Сити»), Кроос («Реал»).

Ориентировочный состав: Нойер — Киммих, Зюле, Гинтер, Госенс — Горецка, Нойхаус, Дракслер — Сане, Гнабри, Мюллер.

Так как немецкие клубы не ввязались в авантюру под названием «Суперлига», то и потери Бундесманшафт измеряются только футболистами, представляющими зарубежные топ-клубы. А вот Томаса Мюллера точно надо возвращать в сборную: во-первых, на 100% заслужил вызов, во-вторых, без Вернера атака лишается наконечника. Впрочем, есть еще Кевин Фолланд из «Монако».

Сборная Италии

Главные потери: Доннарумма («Милан»), Барелла, Бастони (оба — «Интер»), Кьеллини, Бонуччи, Кьеза (все — «Ювентус»), Жоржиньо («Челси»).

Ориентировочный состав: Краньо — Флоренци, Ачерби, Манчини, Спинаццола — Локателли, Пеллегрини, Верратти — Инсинье, Берарди, Иммобиле.

Без футболистов трех грандов с севера Италии возрастает значимость игроков столичных клубов для «Скуадра Адзурры»: в стартовом составе широко представлены «Рома» и «Лацио», да и ПСЖ , не решившийся вступить в Суперлигу, помогает ценными кадрами.

Сборная Португалии

Главные потери: Роналду («Ювентус»), Рубен Диаш, Бернарду Силва, Канселу (все — «Манчестер Сити»), Фернандеш ( МЮ ), Жота («Ливерпуль»), Фелиш («Атлетико»).

Ориентировочный состав: Лопеш — Семеду, Пепе, Фонте, Геррейру — Данилу, Моутиньо, Невеш — Леау, Гедеш, Андре Силва.

А вот сборная Португалии в условиях бана футболистов из Суперлиги вряд ли защитит свой чемпионский титул, ведь санкции лишают главных звезд: и лучшего защитника Рубена Диаша, и блестящего ансамбля в атаке Фернандеш-Жота-Фелиш-Роналду. По португальцам, рассредоточенным в топ-клубах, ударит больнее всего, если футболистов из Суперлиги будет решено показательно выпороть.

Сборная Бельгии

Главные потери: Куртуа, Э. Азар (оба — «Реал»), Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лукаку («Интер»), Феррейра-Карраско («Атлетико»), Алдервейрелд («Тоттенхэм»).

Ориентировочный состав: Миньоле — Менье, Денайер, Вертонген, Кастань — Дендокер, Тилеманс, Прат, Де Кетеларе — Торган Азар, Мертенс.

Без Куртуа, Де Брюйне и Лукаку от сборной Бельгии будет сложно ожидать чудес. В таком составе «красные дьяволы» все еще остаются крепкой сборной выше среднего уровня, но у сборной России появляются определенные шансы на положительный результат в матче с бельгийцами.