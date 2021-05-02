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«Интер» досрочно стал чемпионом Италии

02 мая 2021, 18:04

«Интер» досрочно обеспечил себе чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

«Аталанта», на данный момент занимающая вторую строчку вместе с «Миланом», сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1). Таким образом, клуб из Бергамо потерял шансы на чемпионство. За четыре тура до конца чемпионата в активе «Интера» 82 очка, у «Аталанты» — 69 очков.

«Интер» стал чемпионом в девятнадцатый раз в своей истории, последний раз миланский клуб выигрывал Серию А в сезоне 2009/10.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии

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Ozabot
Ozabot
04 мая в 00:23
«Интер» молодцы. Впереди матч с «Ювентусом». Устройте чемпионский коридор из тушек зебр.
Rheinfall
Rheinfall
03 мая в 11:36
Всех Интеристов с долгожданным чемпионством!!!!!!
Sadjon
Sadjon
03 мая в 10:17
Интер заслужил чемпионство!!!!!!
RUSTY8
RUSTY8
02 мая в 23:28
Всех нерадзурри со скудетто! Клубу и болелам терпения! Морное поветрие всех клубов каснется. Дай бог, чтобы команда парика показывала стабильность на долгие годы.
Форца ИнтерГранде!


ЗЫ. Новый лого фтопку
A.S.A
A.S.A
02 мая в 20:43
Всех болельщиков "нерадзурри" с Чемпионством!!!
Очень сильный сезон провела команда Антонио Конте во внутреннем первенстве и вполне заслуженно стали чемпионами!
Связка Лукаку/Мартинес была в ударе!
Вообщем еще раз с победой в СерииА!!!
Павел Якунин
Павел Якунин
02 мая в 20:17
Ханданович наконец выиграл титул!
ATG
ATG
02 мая в 20:12, ред.
Поздравляю! Наконец-то Доминатор пал в Италии ))) Но что стало с эмблемой Интера ? Марсель какой-то
djaich
djaich ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
02 мая в 19:52
Так об этом и разговор. Тренеров, которые могут создавать команду с нуля, из разрозненного, пусть даже звездного набора игроков очень мало. Большинство готово лишь их заменить и выезжать на багаже предшественника, попутно улучшая игру готовой команды за счет тактических схем и прочего. Но без тренера-творца даже вчерашние абсолютные фавориты могут надолго впасть в кризис.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ djaich (раскрыть)
02 мая в 19:45
Конте и этот юве создал)
djaich
djaich ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
02 мая в 19:43
Никто не может быть вечно первым, а Юве давно уже пора кардинально обновлять состав, правда, не понятно с каким еще итоговым результатом. Кто сможет создать из набора игроков столь же сплоченный состав, как в свое время сделал Конте, пока не известно.
DVL
DVL
02 мая в 19:42
Всех фанатов Интера поздравляю! В этом сезоне скудетто Ваш заслуженно
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
02 мая в 19:38
    djaich
    djaich ответ Bom Bom (раскрыть)
    02 мая в 19:38
    С одной стороны нынешний Интер - чемпион не случайный, не команда-"калиф на час", случайно попавшая на верх пьедестала, предыдущий сезон тому подтверждение, когда его шансы на первое место также расценивались весьма высоко. С другой стороны может произойти что угодно: провал трансферной кампании, так как свободных денег нет, или Антоха, к примеру, разругается с руководством. Так что проблемы Интер, скорее всего, может создать себе только сам, но от этого никто не застрахован.
    Igo0rek
    Igo0rek
    02 мая в 19:24
    В следующем сезоне затухнут, как и все команды Конте. Заметили, что Конте реально строит команды чисто на сезон.
    SAFqwer
    SAFqwer ответ ballak144 (раскрыть)
    02 мая в 19:14
    Ещё как глянем, чувак!
    SAFqwer
    SAFqwer
    02 мая в 19:13
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      02 мая в 19:08
      Мои поздравления большому клубу
      ballak144
      ballak144 ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
      02 мая в 19:05
      вряд ли чувак, глянем что в следующем году будет)
      ballak144
      ballak144 ответ juvenale (раскрыть)
      02 мая в 19:02
      Будет интереснее, любопытнее) ждем изменений)удачи тебе!)
      Makcum
      Makcum ответ Lucky luciano (раскрыть)
      02 мая в 18:58
      Достойно проигрывать умеют только великие!
      Bom Bom
      Bom Bom
      02 мая в 18:56
      Интеристов с триумфом) Вы дождались. Помню свои эмоции в 2012, когда Юве взял чемпионство после долгой паузы, - это было незабываемо) Празднуйте, ведь заслужили - не было клуба объективно стабильнее. Но помните, что защита трофея - задача еще более сложная.
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ djaich (раскрыть)
      02 мая в 18:53, ред.
        Lucky luciano
        Lucky luciano
        02 мая в 18:52
          Makcum
          Makcum
          02 мая в 18:52
          Чемпионы!!! Всех с победой Интера!!!
          zubila
          zubila
          02 мая в 18:48
          Кузенов с чемпионством, вы заслужили
          Beka_byaka
          Beka_byaka
          02 мая в 18:45, ред.
          Думается мне что Конте и Ко слили еврокубки ради чемпионства. Поздравляю!! Лучше добиться одного кубка, чем идти за несколькоми и остаться без ничего.

          В этом чемпионском сезоне самым основным игроком был, Лукаку, который как всем известно был выстрелен, из МЮ. Это очередное доказательство того что игроку важно найти именно свой клуб.

          Всех болел Интера с чемпионством!!
          djaich
          djaich
          02 мая в 18:42
          Промежуточные итоги за время работы Антохи в Интере - планомерное раскрытие талантов Бастони и Бареллы, поступательный прогресс в развитии игры Мартинеса и Лукаку. Если бы в прошлом сезоне тихо-мирно слили кубок и ЛЕ в самом начале выступлений в них, то сейчас бы праздновали бы уже второе чемпионство кряду. Неуемный характер Антоху иногда все же подводит.
          Том Хеннинг Эвребе
          Том Хеннинг Эвребе
          02 мая в 18:42
          Чтобы про Конте не говорили, он показывает результат- С Юве чемпион, с Челси чемпион, с Интером чемпион.
          Imrebellion
          Imrebellion
          02 мая в 18:39
          Поздравления! Болел за Интер из-за Конте и апловских ребят)
          Очень яркие сезоны были при нём и никаких стереотипных автобусов. Даже второй "провальный" сезон закончился с трофеем и чутка уступили четверку ЛФК, и Барсе в Лч.
          В общем, Серия А радует нынче.
          drug01
          drug01
          02 мая в 18:32
          Отлично так держать
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