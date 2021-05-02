«Интер» досрочно стал чемпионом Италии

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02 мая 2021, 18:04

«Интер» досрочно обеспечил себе чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

«Аталанта», на данный момент занимающая вторую строчку вместе с «Миланом», сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1). Таким образом, клуб из Бергамо потерял шансы на чемпионство. За четыре тура до конца чемпионата в активе «Интера» 82 очка, у «Аталанты» — 69 очков.

«Интер» стал чемпионом в девятнадцатый раз в своей истории, последний раз миланский клуб выигрывал Серию А в сезоне 2009/10.