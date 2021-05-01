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Муриэль — лучший игрок апреля в Серии А

01 мая 2021, 02:16

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль признан лучшим футболистом апреля в чемпионате Италии.

На счету 30-летнего футболиста 3 гола и 1 результативная передача в 5 матчах.

По данным статистических исследований, показатели технической и физической эффективности игрока составляют 95,5% и 95% соответственно. Также отмечается, что колумбийский форвард практически всегда знает, какую позицию занимать на поле и что делать при получении мяча.

Напомним, «Аталанта» является второй командой в рейтинге топ-5 лиг Европы по количеству забитых голов в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
01 мая в 07:42
Наконец награда нашла теневого героя
mihaluch
mihaluch
01 мая в 04:39
Он знает что делать на поле.
ОПС
ОПС
01 мая в 02:51
Молодец! заслужил своей игрой.
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