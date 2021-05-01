Муриэль — лучший игрок апреля в Серии А

1619824572

01 мая 2021, 02:16

Нападающий «Аталанты» признан лучшим футболистом апреля в чемпионате Италии.

На счету 30-летнего футболиста 3 гола и 1 результативная передача в 5 матчах.

По данным статистических исследований, показатели технической и физической эффективности игрока составляют 95,5% и 95% соответственно. Также отмечается, что колумбийский форвард практически всегда знает, какую позицию занимать на поле и что делать при получении мяча.

Напомним, «Аталанта» является второй командой в рейтинге топ-5 лиг Европы по количеству забитых голов в нынешнем сезоне.